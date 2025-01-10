ВАКС утвердил соглашение в отношении одного из участников дела Лозинского

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) приняла соглашение о признании виновности Александра Крошки, который ранее владел компанией ООО "ЭПГ". Его имя фигурирует в деле экс-заместителя министра развития общин и территорий Украины Василия Лозинского. Суд назначил Крошке наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако с отсрочкой исполнения приговора на 3 года.

Эта информация размещена в судебном реестре. Согласно договоренности, залог в размере 2 684 000 гривен был переведен на специальный счет Министерства образования и науки Украины для поддержки образовательных учреждений путем закупки генераторов в рамках проекта UNITED24.

Также обвиняемый обязался передать Министерству обороны Украины оборудование на сумму около 45 млн гривен и дополнительно перевести 2 350 200 гривен в поддержку инициативы UNITED24.

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Напомним, что Василия Лозинского задержали в январе 2023 года по подозрению в получении взятки на сумму 400 тысяч долларов. Следствие утверждает, что Лозинский способствовал заключению договоров на сумму 500 млн гривен, за что получил "вознаграждение" в размере 8% от общей суммы контрактов.

Как установил суд, в апреле 2022 года Лозинский встретился с бизнесменом Сергеем Кривым, который предложил поставлять общинам мобильные установки для очистки воды и спецавтомобили через его компании. Сначала Лозинский отказался из-за нехватки средств, но позже инициировал выделение государственного финансирования на эти закупки.

В июле правительство приняло решение выделить 1,4 млрд гривен, часть из которых пошла на компании, связанные с Кривым.

Сам Александр Крошка в комментарии РБК-Украина подтвердил факт утверждения сделки и рассказал о своем участии в деле.

"Действительно, 18 декабря 2024 года ВАКС утвердил соглашение между прокурором САП и мной. С Кривым мы познакомились в 2021-2022 годах через футбол. В 2022 году он предложил мне принять участие в поставке оборудования, отметив, что проект поддерживает Лозинский", - сказал Крошка.

По его словам, в начале он рассматривал предложение Кривого исключительно как бизнес-проект. Сначала речь не шла об участии представителей власти или других аспектах, которые могли бы вызвать сомнения.

Также бизнесмен рассказал о сотрудничестве с другими фигурантами и дальнейших договоренностях. Лозинский, по его словам, способствовал выделению финансирования, а Кривой брал на себя ключевые вопросы организации и договоренностей.

Крошка признался, что в январе 2023 года Кривой попросил его подготовить 500 тысяч долларов, которые должны были бы стать 8% от стоимости поставленных котельных. Впрочем, бизнесмен предполагает, что часть этих средств могла остаться в распоряжении Кривого.

Суд также подтвердил ведущую роль Кривого в привлечении компаний к заключению договоров и передаче неправомерной выгоды.

Крошка отметил, что признает свою вину и стремится юридически завершить дело.

"Дело длилось более 2 лет и мне важно поставить в нем юридическую точку. Я признаю вину, не вижу причин кого-то покрывать и предоставляю показания, которые подтверждаются доказательствами, собранными детективами НАБУ и прокурорами САП. Около 50 млн грн будут направлены на нужды обороны, как в виде прямых перечислений средств, так и в виде оборудования, которое я передам подразделениям Минобороны. Приговор, не клеймо на человеке на всю жизнь, это по моему убеждению ложное предубеждение, которое мы культивируем. Проекты, которыми мы с коллегами и партнерами занимаемся, являются полезными для страны, а свое наказание считаю справедливым", - резюмировал он.

Рассмотрение дела в отношении самого Лозинского еще продолжается.