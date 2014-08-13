Вандалы разрушили памятник УПА в селе, где ранее «свободовцы» снесли памятник Ленину

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в сельском совете села Сушки Коростенского района.

Согласно сообщению, вандалы разрушили памятник воинам УПА ночью 10 августа. Сельчане уже обратились по этому поводу в милицию с требованием найти и наказать злоумышленников.

Это именно тот памятник, возле которого в июле этого года община области, интеллигенция, активисты ВО «Свобода» и историки на митинге почтили память участников последнего боя УПА в 1955 году, а затем все вместе снесли находившийся неподалеку бюст Ленину.

«Факт разрушения памятника – это агония врагов Украинского государства. На фоне запрета Коммунистической партии и коммунистической идеологии разрушение памятника – последнее, что они могут сделать. Мы убеждены в том, что коммунистам уже ничто не поможет и они спокойно отойдут в историю и никогда не вернутся к власти в Украине», – сказал УНИАН один из активистов Житомирской областной организации ВО «Свобода» Михаил Слипченко.

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Как сообщал УНИАН, 6 июля в селе Сушки Коростенского района Житомирской области состоялись массовые мероприятия памяти погибших воинов УПА, после чего активисты ВО ”Свобода” снесли бюст Ленину в этом селе. Помешать этому пытались местные сельские сторонники КПУ.