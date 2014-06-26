Мастер влияния на депутатов: журналисты составили подборку ярких высказываний Ивана Плюща

Иван Плющ был мастером влияния на депутатов / Фото: УНИАН

ТСН собрала самые известные высказывания бывшего председателя ВР, который был остроумным оратором.

По данным СМИ, политик не дожил до своего 74-летия из-за длительного онкозаболевания. На парламентских выборах в 1990 году Иван Плющ был избран в депутаты от КПУ, но уже через год покинул ее ряды. В ВР Плющ сначала стал первым заместителем председателя парламента, а позже - председателем ВР. Иван Плющ запомнился Украине яркими и веселыми цитатами в зале заседаний ВР и СМИ.

Одна из самых известных его цитат "Они хотят впихнуть невпихуемое" прозвучала во время обсуждения законопроекта в эфире радио "Свобода". Похожая его реплика прозвучала и в Раде "Зачем его пихать, если оно не лезет?".

Не менее легендарная фраза Плюща "Депутат Заец! Не прыгайте по залу! Вы же не в лесу" родилась во время заседания в парламенте. Плющ тогда обращался к нардепу Ивану Зайцу. Интересно, что когда Заец занимал пост министра экологии, Иван Плющ адресовал ему еще одну известную реплику "Какие Зайцы, такая и экология".

Как известно, Плющ вел заседание на "суржике" и иногда вместо буквы "ф" употреблял "хв". Именно с этим связаны такие высказывания - "Депутат! Депутат! Не пам'ятаю хвамілії - той, шо у піджаку! Відійдіть від мікрохвона і займіть своє місто" і "Включіть мікрохвона у задньому проході".

Также в интервью газете "Факты" Иван Плющ красочно рассказывал о своем детстве. "С детства и по сегодняшний день от трудовых ста граммов не отказываюсь. Впервые серьезно выпил на "пионерской каше". В этом же интервью экс-спикер сказал сакраментальную фразу "Я за жизнь столько сала съел, что свиньям стыдно в глаза смотреть".

"Иван Степанович был большим мастером влияния на депутатов. Он выбирал такие слова, которые, с одной стороны, расслабляли даже фанатично зацикленных парламентариев, а с другой - увеличивал узнаваемость того или иного политика. Такое влияние увеличило и мою узнаваемость", - рассказывал украинский политик Иван Заец.

Напомним, Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-спикера ВР Ивана Плюща.