Порошенко выразил соболезнования родным экс-спикера ВР Ивана Плюща в связи с его смертью

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

«Ушел из жизни добропорядочный и отзывчивый человек, взвешенный и мудрый политик, опытный парламентарий и личность с высокими моральными качествами. Иван Степанович - яркий пример самоотверженного служения своему народу и Украинскому государству», - говорится в соболезновании Порошенко.Читайте такжеСкончался экс-спикер Верховной Рады Иван Плющ

«Разделяю горькую боль невосполнимой утраты и скорблю вместе с вами», - отметил Глава государства.