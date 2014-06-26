Порошенко выразил соболезнования родным экс-спикера ВР Ивана Плюща в связи с его смертью

07:33, 26 июня 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким экс-спикера Верховной Рады, Героя Украины Ивана Плюща в связи с его смертью.

Фото: УНИАН

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

«Ушел из жизни добропорядочный и отзывчивый человек, взвешенный и мудрый политик, опытный парламентарий и личность с высокими моральными качествами. Иван Степанович - яркий пример самоотверженного служения своему народу и Украинскому государству», - говорится в соболезновании Порошенко.Читайте такжеСкончался экс-спикер Верховной Рады Иван Плющ

«Разделяю горькую боль невосполнимой утраты и скорблю вместе с вами», - отметил Глава государства.

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