Порошенко выразил соболезнования родным экс-спикера ВР Ивана Плюща в связи с его смертью
07:33, 26 июня 2014Политика
0
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким экс-спикера Верховной Рады, Героя Украины Ивана Плюща в связи с его смертью.
Порошенко выразил соболезнования родным экс-спикера ВР Ивана Плюща в связи с его смертью /Фото: УНИАН
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.
«Ушел из жизни добропорядочный и отзывчивый человек, взвешенный и мудрый политик, опытный парламентарий и личность с высокими моральными качествами. Иван Степанович - яркий пример самоотверженного служения своему народу и Украинскому государству», - говорится в соболезновании Порошенко.Читайте такжеСкончался экс-спикер Верховной Рады Иван Плющ
«Разделяю горькую боль невосполнимой утраты и скорблю вместе с вами», - отметил Глава государства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter