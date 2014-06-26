Скончался экс-спикер Верховной Рады Иван Плющ

По данным ZN.UA, смерть наступила в результате продолжительного онкозаболевания

Иван Плющ родился 11 сентября 1941 в селе Борзна Черниговской области. В 1956-1959 гг. учился в Борзнянском сельскохозяйственном техникуме. С 1959 г. работал бригадиром овощеводов совхоза начальником участка. В 1962 г. Иван Плющ вступил в КПСС. В 1967 году закончил Украинскую сельскохозяйственную академию, получил специальность агронома. Работал председателем колхоза им. Кирова и совхоза им. Ленина Барышевского района. В 1979 году закончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Работал заведующим сельскохозяйственного отдела Киевского областного комитета КПУ, заведующим отдела сельского хозяйства и продуктовой промышленности. С 1981 по 1984 гг. Иван Плющ работал директором киевского специализированного треста овощно-молочных совхозов. В 1984 был назначен первым заместителем председателя исполкома Киевского областного совета. В 1990 году - возглавил Киевский областной совет.

На парламентских выборах в марте 1990 г. Иван Плющ избран в депутаты от Коммунистической партии Украины. В Верховной раде первого созыва Плющ был избран первым заместителем председателя Верховной Рады, а после избрания Леонида Кравчука президентом Украины (5 декабря 1991) - председателем Верховной Рады. В 1991 году Плющ вышел из рядов Компартии.

На парламентских выборах 1994 года Иван Плющ также был избран народным депутатом Украины. В качестве кандидата участвовал в президентских выборах 1994 года. По результатам первого тура выборов получил поддержку лишь 1,24% избирателей, заняв предпоследнее место среди претендентов.

В 1996 году Плющ вступил в Народно-демократическую партию (НДП). По спискам этой политической силы на выборах 1998 года был избран в Раду 3 созыва

В январе 2000 года Иван Плющ во второй раз был избран председателем Верховной Рады.

После четвертого избрания в Верховную Раду, Иван Плющ сначала вошел в депутатскую группу "Демократические инициативы", в которой пробыл к своему вступлению 30 сентября 2003 года к фракции блока "Наша Украина". 16 марта в 2005 г. он покинул это депутатское объединение и вступил во фракцию Украинской народной партии. В конце 2005 г. Иван Плющ вышел из НДП и стал сооснователем "Украинского народного блока Костенко и Плюща".

В мае 2007 года президент Виктор Ющенко назначил Плюща секретарем Совбеза, а в ноябре того же года снял его с должности

Иван Плющ запомнился украинцам как политик с чувством юмора. Заседание Верховной Рады Спикер парламента вел на "роскошном" суржике, при этом вместо буквы "ф" часто употреблял "хв". Его высказывания на заседаниях Верховной Рады стали афористическими. Среди самых популярных: "Депутат! Депутат! Не помню хвамілії — той, шо у піджаку! Відійдіть від мікрохвона і займіть своє місто", "Депутат Заєць! Не стрибайте по залу!", "Включіть мікрохвона у задньому проході", коментар щодо проблеми із внесенням до порядку денного одного із законопроектів: "Вони хочуть впихнути невпихуєме".