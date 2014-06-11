Из поезда Харьков-Донецк эвакуировали 300 человек после сообщения о минировании

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД Украины на Южной железной дороге, сегодня, 11 июня, около 4:00 неизвестный гражданин позвонил с мобильного телефона и сообщил о минировании поезда.

Сразу на место происшествия прибыли руководство управления, следственно-оперативная группа, сотрудники кинологического центра и взрыво-технической службы.

Читайте такжеВ Харькове из-за ложного сообщения о минировании завода шампанских вин эвакуированы 100 человекВо время осмотра никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. Задержка в движении поезда составила около 40 минут.

Теперь информацию о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.