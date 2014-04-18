Сегодня Страстная пятница - самый скорбный для верующих день

Сегодня Страстная пятница - самый скорбный день, день траура. В этот день Иисус был предан иудейским властям, совершил крестный ход на Голгофу, был распят и умер.

В этот день христиане воспоминают Крестные страдания и смерть Господа Иисуса Христа.

Утреня Великой пятницы служится в четверг вечером - читаются Двенадцать Евангелий, повествующих о страданиях Христовых. Это единственный день в году, когда не служится Божественная Литургия. Вместо Литургии совершаются Царские Часы - чтение в храме перед Крестом псалмов и Евангелия о страстях Господних.

Пятница - день крестной смерти Христа - постный в течение всего года, в саму же Великую Пятницу соблюдается строгий пост: по уставу в этот день вкушать пищу могут только больные и дети и только после захода солнца. Однако в связи с тем, что служба вечерни совершается днем в пятницу, во многих храмах разрешается вкушать пищу после службы выноса Плащаницы.