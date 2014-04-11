Студенты Крыма, получившие паспорта РФ, могут учиться в украинских вузах на бюджете

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 11 апреля, во время встречи с преподавателями и научными сотрудниками вузов в Харькове сказал министр образования и науки Украины Сергей Квит, отвечая на вопрос, каким образом работать с крымскими студентами, которые получили паспорта граждан Российской Федерации, однако получают образование в Харькове по бюджетной форме обучения.

«Сейчас в первом чтение принят закон об оккупированных территориях. Возможно, он будет существенно дорабатываться, но смысл его таков, что мы не признаем ничего, что происходит в Крыму. Поэтому получили они российские паспорта или не получили – это наши граждане. Соответственно, если это наши граждане, они имеют право пользоваться всеми правилами и законами, которые функционируют на территории Украины. Если в высших учебных заведениях Харькова учатся студенты из Крыма, и планируют получить паспорта, они не становятся иностранными гражданами», - сказал Квит.

Читайте такжеВ вузах Львовщины продолжат обучение 137 студентов из Крыма

Министр также заметил, что все жители Крыма смогут перевестись на бюджетные места в учебные заведения на территории континентальной Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее министр образования также отмечал, что Украина не отказывается, и будет продолжать сотрудничество с крымскими высшими учебными заведениями.