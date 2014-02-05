Янукович заменил главу Департамента контрразведки и четырех глав СБУ в регионах

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

В частности, Виктор Янукович освободил Василия Холявицкого от должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Другим указом Янукович назначил на эту должность Владимира Бика, освободив его от должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Читайте такжеСБУ отрицает, что запрет 36 иностранцам въезжать в Украину введен из-за списка ЦареваТакже указами Президента был назначен председателем СБУ в Черкасской области Масензов Александр Иванович, который до того возглавлял полтавскую СБУ; в Полтавской - Парамонова Юрия Николаевича; во Львовской - Крыленко Владимира Игоревича, который руководил черкасской СБУ; в Волынской - Гетала Юрия Владимировича.

С соответствующих должностей были уволены глава Львовского управления Федирко Владимир Николаевич и Волынского - Мельникович Владимир Антонович.