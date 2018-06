Startup AddVenture – место встречи стартапов и инвесторов со всей Европы и США

В рамках конференции состоится ряд панельных дискуссий при участии более 40 “рок-звезд” венчурного бизнеса и серийного предпринимательства из Кремниевой Долины

Программа конференции Startup AddVenture, которая пройдет в Киеве 4-5 декабря, состоит из микса уникальных интерактивных воркшопов, профильных панельных дискуссий, Startup Competition и Expo.

Панельные дискуссии Startup AddVenture отражают наиболее актуальные темы стартап-индустрии и пройдут при участии лучших экспертов в своей области. Каждый участник может зарегистрироваться на конференцию бесплатно и выбрать “свою” тему.

VC PANEL соберет ключевых игроков международного венчурного бизнеса и будет посвящена глобальным трендам венчурного инвестирования.

Спикеры:

• Дэйв МакКлюр (Dave McClure) - основатель и управляющий партнер самого крупного венчурного seed фонда и одного из крупнейших стартап-акселераторов в США 500 Startups;

• Чем Сертоглу (Cem Sertoglu) – партнер Earlybird Venture Capital;

• Рупеш Чатвани (Rupesh Chatwani) – венчурный инвестор в EBRD;

• Марчин Хэйка (Marcin Hejka) – управляющий директор Intel Capital в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и России;

• Александр Галицкий – управляющий партнер Almaz Capital.

ANGEL PANEL соберет самых активных бизнес-ангелов США и России и будет посвящена вопросам, которыми горячо интересуется каждый стартап, а именно – как привлечь внимание бизнес-ангелов к своему проекту и каковы особенности совершения взаимовыгодных сделок с ними.

Спикеры:

• Evan Nisselson (Эван Нисельсон) - партнер LDV Labs;

• Kaushal Chokshi (Кошал Чокши) – президент Cross Border Angels;

• Игорь Рябенький – управляющий партнер Altair Capital Management;

• Maxim Gurvits (Максим Гурвиц) – партнер Teres Capital.

INCUBATORS PANEL соберет представителей крупнейших инкубаторов из восьми стран мира: Мексики, Украины, России, Эстонии, Польши, Турции, Испании, Италии. Спикеры расскажут о том, какие возможности дают инкубаторы начинающим предпринимателям по всему миру, на что стартапу стоит обратить внимание при выборе инкубатора и как пройти отбор в акселерационные программы.

Спикеры:

● Цезарь Салазар (César Salazar) - партнер 500 Startups, Мексика;

● Анна Дегтерева – CEO Happy Farm, Украина;

● Петр Вилам (Piotr Wilam) – партнер Innovation Nest, Польша;

● Паоло Ломбарди (Paolo Lombardi) – CEO Tech Accelerator Peaks, Италия;

● Катя Гайка – директор R&D at IT Cluster at Skolkovo Foundation, Россия;

● Эвелин Бучацкий (Eveline Buchatskiy) – партнер EastLabs Incubator, Украина;

● Burak Buyukdemir (Бурак Буйкдемир) – основатель Etohum, Турция;

● Майк Рейнер (Mike Reiner) – основатель Wise Guys Accelerator, Эстония.

В рамках MOBILE PANEL специально приглашенные звезды обсудят последние тенденции рынка mobile, раскроют секреты продвижения мобильных приложений в AppStore, и на реальных примерах покажут, как не только попасть на этот рынок, но и как удержаться на нем.

Спикеры:

● Шридхар Солур (Sridar Solur) – технолог и основатель подразделения Cloud/Mobile Printing и руководитель бизнес-инкубатора мобильных приложений и программного обеспечения в HP;

● Eric Litman (Эрик Литман) – CEO Medialets;

● Игорь Жаданов – CEO Readdle;

● Майкл Гир (Michael Geer) – главный операционный директор Dream Industries.

E-COMMERCE

Лучшие специалисты в области е-commerce расскажут о том, какие продукты сейчас продаются лучше всего и как работать с платежами и доставкой.

Спикеры:

● Eric Litman (Эрик Литман) – CEO Medialets;

● Марвин Ляо (Marvin Liao) - консультант и идейный лидер, популярный ментор в США и Европе;

● Ральф Венцель (Ralf Wenzel) - CEO Foodpanda.

FINTECH PANEL будет посвящена эволюции on-line платежей и практическим советам, как выстроить отношения с банками. Один из спикеров панели – Mike Sigal (CEO Agile Credit), имеющий 20-летний опыт построения инновационного технологического бизнеса для существующих и формирующихся компаний. Ранее он занимался стратегическим консалтингом крупных организаций, в том числе Fortune 500 и правительства.

MEDIA PANEL

В ходе Startup AddVenture предусмотрена уникальная возможность встретиться с ведущими мировыми медиа-экспертами. Они расскажут о том, какие изменения происходят сейчас в мире медиа, как ресурсы приспосабливаются и добиваются успеха в новых условиях. Отдельно они коснутся темы новостей и того, в каких новостях от стартапов заинтересованы медиаресурсы.

Спикеры:

● Бен Руни (Ben Rooney) – технологический редактор в Wall Street Journal, Europe;

● Майк Бутчер (Mike Butcher) – редактор Techcrunch Europe;

● Робин Вотерс (Robin Wauters) – европейский редактор технического блога The Next Web;

● Александр Ткаченко – генеральный директор “1+1 media”.

GROWTH HACKING PANEL раскроет вопросы, где найти трафик и как превратить его в клиентов, как вырастить стартап от идеи до успешного бизнеса.

Спикеры:

● Марвин Ляо (Marvin Liao) - консультант и идейный лидер, популярный ментор в США и Европе

● Пол Пападимитру (Paul Papadimitriou) – консультант Digital Intelligence;

● Алехандро Барера (Alejandro Barrera) – CEO и основатель Press42, успешный предприниматель и консультант по стратегиям;

● Алекс Хантер (Alex Hunter) – CEO Rushmore.

Справка: Startup AddVenture - Europe Venture Summit состоится 4-5 декабря, в Киеве, в НСК “Олимпийский”. Это первая международная стартап-конференция, которая проводится в формате freemium, предполагающем свободное посещение панельных дискуссий для всех зарегистрировавшихся участников, а также дополнительные возможности участия в интерактивных воркшопах. Событие планирует объединить более 3000 ИТ-предпринимателей, венчурных инвесторов, бизнес-ангелов и инкубаторы из Украины, СНГ, Европы и США.

Узнать дополнительную информацию и зарегистрироваться для участия можно на сайте Startup AddVenture www.venturesummit.eu