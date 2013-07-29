Минэкономики и бизнес намерены урегулировать внутреннюю торговлю

Об этом сообщил заместитель директора департамента развития торговли МЭРТ Сергей Литвиненко, передает телеканал «Business».

Законопроект, кроме прочего, содержит важную для бизнеса норму, касающуюся сроков расчета за товар. «Если раньше у нас было три нормы - 10, 30, 45 дней для расчета за продукцию, то сейчас предлагается 10 дней для товаров, которые быстро портятся, за все остальные, кроме подакцизных, - не позднее чем 60 дней. При этом исключена норма, которая предусматривала, что за реализацию социально значимых товаров поставщики товаров должны платить бонусы торговой сети», - отметил Литвиненко.

Кроме того, по предложению бизнеса, в документ включена норма, предусматривающая, субъект хозяйственной деятельности, имеющий более 20 т. н. МАФов, или который более 70% своих торговых площадей сдает в аренду,не может работать на едином налоге.

Литвиненко отметил, что в обсуждении документа принимают участие объединения, представляющие как малый, так и большой бизнес. «Хорошо, что все признали, что в области торговли существуют проблемы и эти проблемы нужно решать», - подчеркнул он.

Замдиректора департамента развития торговли МЭРТ считает, что принятие законопроекта выгодно как бизнесу, который получит прозрачные и понятные правила игры, так и государству, которое получит дополнительные поступления в виде налогов. Но главное, что принятие документа повысит качество обслуживания потребителей.

«Если взять статистические данные и посмотреть, сколько население тратит на покупку товаров и какой товарооборот, то можно сказать, что население где-то на 300-350 млрд грн тратит денег больше, чем официальный товарооборот. То есть, если принять те нормы которые мы предусмотрели, для того чтобы вернуть эти деньги, и если благодаря им этот товарооборот заработает хотя бы на 20%, то уже до 100 млрд грн в год мы будем иметь увеличения официального товарооборота. Это, соответственно, увеличение налоговых поступлений, ну а для населения это улучшение обслуживания. Мы стараемся учесть интересы, как бизнеса, так и государства, но интересы потребителей остаются главными», - подчеркнул представитель МЭРТ.