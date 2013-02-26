СМИ: Инвесторы выводят свои капиталы из Украины

Украину начали избегать как европейские, так и российские инвесторы. На фоне незначительного роста позиций страны в мировых рейтингах конкурентоспособности подавляющую часть притока капитала в страну формируют лишь кипрские инвесторы.

Эти средства заводят украинские бизнесмены для участия в приватизационных сделках и скупок "дочек" иностранных банков. Инвестиционный климат страны настолько сложный, что ситуацию может изменить только кардинальная смена отношения государства к экономике и инвесторам, по словам экспертов сообщает Коммерсант.

Ухудшение инвестиционного климата Украины привело к осязаемым последствиям, а именно — к бегству европейских капиталов. В минувшем году в Украину поступило прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на сумму $4,13 млрд (с учетом оттока капитала и курсовых переоценок), что меньше, чем годом ранее — $4,55 млрд. При этом снижение притока ПИИ произошло на фоне номинального улучшения позиции Украины во многих влиятельных рейтингах, оценивающих инвестиционный и бизнес-климат.

Инвестиционные планы европейских компаний ограничены законодательством материнских стран. "Раньше проблемы европейских компаний можно было решить политическими методами. Но, чем меньше украинскую власть беспокоит мнение ЕС, тем более ограниченным становится этот инструмент",— говорит руководитель одной из европейских компаний.

Если отток капитала из ЕС еще можно объяснить экономическими сложностями в еврозоне, то сокращается приток инвестиций и из других стран. По итогам 2012 года общий объем инвестиций из России в украинскую экономику вырос всего на $185,4 млн. Больший объем инвестиций пришел из Виргинских Британских островов (+$219 млн). Сами украинские инвесторы сократили вложения в другие страны на $155 млн — до $6,71 млрд.

По словам и. о. торгового представителя Российской Федерации в Украине Сергея Соломина, нынешние проблемы в украинской экономике привели к усилению традиционных сложностей, с которыми сталкиваются российские инвесторы. "Наибольшей проблемой для российского бизнеса является невозмещение НДС. С этой проблемой сталкиваются все компании, и она уже стала одной из причин остановки Донецкого электрометаллургического завода, принадлежащего "Мечелу". Также наши инвесторы жалуются на сложности в работе с таможней и налоговой службой, что часто требует вмешательства торгового представительства,— рассказал он.— Однако растущие сложности с наполнением бюджета Украины привели к ужесточению такого давления, в результате чего многие российские инвесторы уже обсуждают уход из Украины или приостановку своей деятельности в стране".