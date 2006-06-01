Mittal Steel против Arcelor - все решится за месяц

Контролирующие органы Люксембурга одобрили новое предложение Mittal Steel Co. о приобретении Arcelor SA за 25,8 млрд долл. По словам люксембургских финансовых властей, период действия нового предложения продлен до 5 июля, передает Associated Press.

30 мая с.г. Mittal Steel заявила, что будет продолжать добиваться приобретения 51% акций Arcelor и полного контроля над компанией, несмотря на планы Arcelor по слиянию с российским ОАО "Северсталь". Ранее было обнародовано заявление руководителя европейского подразделения Mittal Steel Роланда Баана, который сообщил, что компанию может удовлетворить неконтрольный пакет в 40% акций в объединенной компании "Arcelor-Северсталь". "Имея более 20% акций, мы сможем в любой момент инициировать собрание акционеров", - сказал он.

26 мая с.г. второй в мире по величине производитель стали Arcelor SA объявил о слиянии с крупнейшим в России производителем стали - ОАО "Северсталь". Ожидается, что сделка состоится в июле 2006 г. после соответствующего одобрения российским антимонопольным ведомством и антимонопольным комитетом Еврокомиссии. Однако сделка может не состояться, если Mittal сумеет приобрести более 50% акций Arcelor до закрытия сделки с "Северсталью".

Акции Arcelor "распылены" среди большого количества мелких и институциональных инвесторов. Крупнейшим держателем акций компании является правительство Люксембурга - ему принадлежит 5,6% акций Arcelor.

Впервые Mittal Steel объявила о намерении купить Arcelor за 18,6 млрд евро (22,3 млрд долл.) 27 января 2006 г. По условиям предложения, акционеры Arcelor получили бы по 4 акции Mittal Steel и 35,25 евро (30,61 долл.) за каждые 5 акций Arcelor. Однако совет директоров Arcelor отверг предложение, расценив его как "недружественное".

18 мая Mittal Steel официально заявила о начале покупки акций Arcelor за 21 млрд евро (27 млрд долл.). Срок действия предложения будет действовать с 18 мая по 29 июня 2006г. в Люксембурге, Бельгии, Франции и США, а в Испании - в течение 30 дней после одобрения сделки контролирующими органами страны. Контролирующие органы Европейского союза должны одобрить сделку не позднее 7 июля 2006 г. Сообщалось, что Mittal Steel предлагает акционерам выкупить акции Arcelor за 21 млрд евро (27 млрд долл.). 19 мая 2006 г. предложение было увеличено до 25,8 млрд евро (33 млрд. долл.). Mittal Steel намерен обменять одну акцию Arcelor на одну собственную акцию с доплатой 11 евро наличными. Таким образом, одна акция Arcelor оценивается в 37,74 евро. При этом компания заявила, что готова направить на выкуп Arcelor не более 7,6 млрд евро наличными и произвести дополнительную эмиссию 648,46 млн акций.

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