После обвала в донецкой «копанке» ищут шестерых человек

В Донецкой области ведутся поиски шести человек, пропавших после обвала в «копанке».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

По информации горноспасателей, аварийные работы крайне затруднены тем, что выработки сильно загазированы и никак не оборудованы.

Как сообщил заместитель начальника Центрального штаба Государственной военизированной службы Украины в Донецке Юрий ЗИНОВЬЕВ, в настоящее время в «копанке» ведется проветривание горных выработок. «Очень высокая концентрация СО (угарного газа - УНИАН). Пока не проветрим, идти туда нельзя», - сказал Ю.ЗИНОВЬЕВ.

Он также отметил, что выработки в «копанке» очень узкие, «что даже в респираторе не пролезешь».

«Аварийно-спасательные работы ведутся круглые сутки», - заверил Ю.ЗИНОВЬЕВ.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в 12.10 в Енакиевский горотдел милиции поступила информация от представителей местной газеты о том, что вблизи посёлка Коютино г. Углегорска произошёл обвал в «копанке», есть жертвы.

Со слов родственников людей, работавших в этой «копанке», на момент обвала в ней якобы находились пять человек.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны или использования недр, повлекшее гибель людей). Принимаются меры по установлению организаторов несанкционированной угледобычи, а также рабочих данной «копанки».