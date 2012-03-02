Глава УГКЦ: УПЦ МП хотят использовать как инструмент для геополитического проекта

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК) убежден, что Митрополит ВЛАДИМИР является духовным лидером, а не «менеджером».

Об этом глава УГКЦ сказал в интервью газете “День”.

По его словам, духовность Митрополита ВЛАДИМИРА еще будет предметом многолетнего изучения. «Поэтому я убежден, что Блаженнейший ВЛАДИМИР — большое сокровище не только для УПЦ, но и вообще для христианского мира», - сказал предстоятель УГКЦ.

Он отметил, что верующие Украинской греко-католической церкви считают верующих Украинской православной церкви своими братьями и сестрами.

“Поэтому нам не безразлично, что происходит в семье брата или сестры. Прежде всего хочу выразить личное уважение к Митрополиту ВЛАДИМИРУ. Я имел возможность с ним встречаться. Следил за его деятельностью как Предстоятеля Церкви и, в конечном итоге, как за духовным лицом”, - сказал глава УГКЦ.

По его словам, очень часто предстоятеля оценивают по эффективности в управлении церковью.

“Однако это признаки секуляризации. То есть когда на Церковь даже сами ее священнослужители смотрят как на человеческую структуру. И когда кто-то по состоянию здоровья не может выполнить функции хорошего менеджера, тогда декларируют, что он не может управлять Церковью. Но по-настоящему духовные люди смотрят на такую ситуацию другими глазами. Митрополит ВЛАДИМИР - духовный лидер, а не менеджер”, - подчеркнул Блаженнейший СВЯТОСЛАВ.

Он сравнил последние месяцы жизни Папы Римского Иоанна Павла ІІ с тем, что сейчас переживает Предстоятель УПЦ МП.

“Интересно, что у них одна и та же болезнь. На склоне жизни Папа дышал через трахеостому, однако не покидал престола РКЦ. Вспоминаю, на него было больно смотреть: каждое слово приносило страдание. Но для чего он это делал? Чтобы свидетельствовать против общего убеждения, что страдающий, немощный человек является грузом для общества. Потому даже сегодня, когда Блаженнейший ВЛАДИМИР в больнице, он остается духовным лидером своей Церкви. И тогда те, кто считают Церковь Церковью, а не человеческой структурой, должны его уважать и помогать ему”, - убежден Предстоятель УГКЦ.

По его мнению, “сегодня фигура Блаженнейшего ВЛАДИМИРА является свидетельством того своеобразного насилия над его Церковью, которую, возможно, кому-то очень хотелось бы использовать в качестве инструмента для очередного геополитического проекта. Очевидно, что УПЦ страдает и будет страдать. Возможно, она будет чувствовать на себе раны такой неволи много веков. Но, тем не менее, нельзя об этом не говорить”, - отметил Блаженнейший СВЯТОСЛАВ.