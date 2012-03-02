В Киеве подорожала аренда квартир

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в феврале 2012 года выросла на 1,72% (10 долл.) – до 590 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 2 долл. – до 586 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 764 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 903 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл. – до 481 долл., 2-комнатных – на 16 долл., до 791 долл., 3-комнатных – на 15 долл. – до 935 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл., до 376 долл., 2-комнатных – на 6 долл. – до 488 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 704 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл. – до 451 долл., 2-комнатных – на 8 долл., до 567 долл., 3-комнатных – на 11 долл., до 713 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 13 долл. – до 407 долл., 2-комнатных – на 16 долл., до 542 долл., 3-комнатных – на 10 долл., до 646 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл. - до 387 долл., 2-комнатных – на 11 долл., до 513 долл., 3-комнатных – на 11 долл., до 684 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 10 долл., до 360 долл., 2-комнатных – на 8 долл., до 491 долл., 3-комнатных – на 17 долл., до 623 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл. – до 367 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 506 долл., 3-комнатных – на 9 долл. – до 612 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл., до 367 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 472 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 591 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл. – до 366 долл., 2-комнатных – на 8 долл., до 485 долл., 3-комнатных – на 11 долл., до 632 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.