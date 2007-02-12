Триумфаторы премии Грэмми (3 фото)

08:05, 12 февраля 2007
Общество
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В Лос-Анджелесе состоялась 49-я церемония

Dixie Chicks
В Лос-Анджелесе состоялась 49-я церемония вручения музыкальных наград Grammy ("Грэмми"), присуждаемых Национальной академией звукозаписи США.

Главным триумфатором премии стали девушки из кантри-трио Dixie Chicks. Группа победила во всех пяти категориях, в которых была номинирована. Их песня "Not Ready To Make Nice" была признана лучшей в самых престижных категориях "Запись года" и "Песня года", а также в номинации "Лучшее исполнение в стиле кантри". Диск группы "Taking The Long Way" был признан "Альбомом года" и "лучшим альбомом в стиле кантри".

Певица Мэри Джей Блайдж (Mary J Blige), считавшаяся главной фавориткой церемонии, получила лишь три "граммофончика" из восьми возможных.

Энтони Киддис, солист Red Hot Chili Peppers
Ее альбом "The Breakthrough" был признан "лучшим альбомом в жанре R&B", а песня " Be Without You" - лучшей записью и женским исполнением в этом стиле.

Другой фаворит премии, группа Red Hot Chili Peppers была удостоена четырех наград при шести номинациях. Их песня "Dani California" первенствовала в номинациях "Лучшая рок-песня" и "Лучшее рок-исполнение", а альбом "Stadium Arcadium" признан лучшей записью в стиле рок, а также отмечен за лучшее оформление подарочного издания.

Керри Андервуд
Титула "Лучший новый артист" была удостоена победительница конкурса American Idol Керри Андервуд (Carrie Underwood).

Два "граммофончика" получил ветеран американской фолк-сцены Боб Дилан за свой последний альбом "Modern Times".

В нынешнем году на награды американской академии звукозаписи был номинирован камерный ансамбль "Солисты Москвы" во главе с дирижером Юрием Башметом. Тем не менее в категории "Лучшее исполнение в составе малого ансамбля" россияне уступили Лос-Анджелесской Капелле исполнителей камерной музыки и дирижеру Питеру Рутенбергу.

Следует добавить, что 49-ю церемонию "Грэмми" открывало легендарное трио The Police, воссоединившееся специально для этого выступления. The Police во главе со Стингом исполнили свой первый хит "Roxanne".

Лента.ру

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