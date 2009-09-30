Нафтогаз не отдаст кредиторам даже проценты по еврооблигациям?

Заявление министра топлива и энергетики Украины Юрия ПРОДАНА о том, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует сегодня выплатить купонный доход по еврооблигациям на 500 млн. долл., срок погашения которых наступает 30 сентября этого года, не соответствует официальной позиции украинской делегации на переговорах о реструктуризации с держателями еврооблигаций.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Заявление ПРОДАНА не соответствует официальной позиции украинской делегации во главе с и.о. министра финансов Игорем УМАНСКИМ и главой правления НАКа Олегом ДУБИНОЙ, которые сейчас в Лондоне», - сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

При этом он добавил, что сегодня продолжатся переговоры с держателями еврооблигаций.

Как сообщал УНИАН, Ю.ПРОДАН заявил журналистам, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует сегодня выплатить купонный доход по еврооблигациям. «НАК «Нафтогаз Украины» выплатит сегодня купон до конца дня», - уточнил он.

Напомним, во вторник, 29 сентября, «Нафтогаз Украины» провел переговоры о реструктуризации с держателями еврооблигаций на 500 млн. долл., срок погашения которых наступает 30 сентября этого года. О.ДУБИНА и И.УМАНСКИЙ дали во вторник короткий брифинг иностранным журналистам, на котором повторили информацию о сделанном кредиторам компании предложении о реструктуризации внешнего долга и выпуске новых пятилетних долговых бумаг на сумму 1,65 млрд. долл., которые будут иметь государственные гарантии.

По словам участников рынка, в случае если «Нафтогаз Украины» выплатит купон по еврооблигациям, общая сумма которого составляет около 20 млн. долл., то держатели еврооблигаций воздержатся от обращения в суд в связи с невыплатой основной суммы долга и продолжат переговоры о реструктуризации.

24 сентября «Нафтогаз Украины» предложил держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. Госхолдинг предлагает увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых. При этом, согласно предложению «Нафтогаза», держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, а на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.

Собрание держателей евробондов состоится 19 октября 2009 года в Лондоне.

Ранее также сообщалось, что НАК уже начал переговоры о реструктуризации внешнего долга на общую сумму 1,6 млрд. долл. Согласно данным СМИ, помимо еврооблигаций речь идет о долгах "Нафтогаза Украины" Depha Bank на сумму 220 млн. долл., Credit Suisse International (CSI) - на 550 млн. долл. и Deutsche Bank – на 395,2 млн. долл., срок погашения которых приходится на 2009-2012 гг. С учетом процентов, общая сумма выплат по ним составляет около 1,78 млрд. долл., в том числе в этом году - около 650 млн. долл., в следующем - около 570 млн. долл.