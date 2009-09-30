Нафтогаз не отдаст кредиторам даже проценты по еврооблигациям?
Комментарий заявления Продана
|Валерій Землянський
Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.
«Заявление ПРОДАНА не соответствует официальной позиции украинской делегации во главе с и.о. министра финансов Игорем УМАНСКИМ и главой правления НАКа Олегом ДУБИНОЙ, которые сейчас в Лондоне», - сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.
При этом он добавил, что сегодня продолжатся переговоры с держателями еврооблигаций.
Как сообщал УНИАН, Ю.ПРОДАН заявил журналистам, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует сегодня выплатить купонный доход по еврооблигациям. «НАК «Нафтогаз Украины» выплатит сегодня купон до конца дня», - уточнил он.
Напомним, во вторник, 29 сентября, «Нафтогаз Украины» провел переговоры о реструктуризации с держателями еврооблигаций на 500 млн. долл., срок погашения которых наступает 30 сентября этого года. О.ДУБИНА и И.УМАНСКИЙ дали во вторник короткий брифинг иностранным журналистам, на котором повторили информацию о сделанном кредиторам компании предложении о реструктуризации внешнего долга и выпуске новых пятилетних долговых бумаг на сумму 1,65 млрд. долл., которые будут иметь государственные гарантии.
По словам участников рынка, в случае если «Нафтогаз Украины» выплатит купон по еврооблигациям, общая сумма которого составляет около 20 млн. долл., то держатели еврооблигаций воздержатся от обращения в суд в связи с невыплатой основной суммы долга и продолжат переговоры о реструктуризации.
24 сентября «Нафтогаз Украины» предложил держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. Госхолдинг предлагает увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых. При этом, согласно предложению «Нафтогаза», держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, а на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.
Собрание держателей евробондов состоится 19 октября 2009 года в Лондоне.
Ранее также сообщалось, что НАК уже начал переговоры о реструктуризации внешнего долга на общую сумму 1,6 млрд. долл. Согласно данным СМИ, помимо еврооблигаций речь идет о долгах "Нафтогаза Украины" Depha Bank на сумму 220 млн. долл., Credit Suisse International (CSI) - на 550 млн. долл. и Deutsche Bank – на 395,2 млн. долл., срок погашения которых приходится на 2009-2012 гг. С учетом процентов, общая сумма выплат по ним составляет около 1,78 млрд. долл., в том числе в этом году - около 650 млн. долл., в следующем - около 570 млн. долл.