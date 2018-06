71-летний американский миллионер умер на гималайской вершине

Миллионер Клифтон Мэлони (Clifton Maloney) умер во время путешествия в Гималаи, передает в воскресенье агентство Associated Press.

71-летний путешественник скоропостижно скончался в лагере на горе Чо-Ойю на высоте 7 тысяч метров. Мэлони, который находился в прекрасной физической форме, совершал восхождение в компании с профессиональным альпинистом и проводником Марти Шмидтом. Точные причины смерти пока не установлены, тело умершего из лагеря еще не эвакуировано.

Пик Чо-Ойю высотой 8153 метров находится в центральной части Больших Гималаев на границе Непала и Китая. Миллионер стал старейшим покорителем этой вершины.

Представитель депутата Конгресса США Кэролин Мэлони, супруги бизнесмена, сообщил, что она потрясена случившимся.

Клифтон Мэлони ранее занимал пост вице-президента банка Goldman Sachs, а также входил в советы директоров нескольких компаний, в том числе The Wall Street Fund Inc. и Interpool Limited. Свое состояние он заработал в основном благодаря инвестициям и операциям с недвижимостью, создав собственную фирму C.H.W. Maloney & Co.

Лента.ру