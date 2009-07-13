Из партии Тимошенко со скандалом вышел бывший таможенник

Бывший старший инспектор Донбасской региональной таможни Вадим ЛЫГИН, до недавнего времени исполнявший обязанности председателя Горловской городской организации ВО «Батькивщина», сложил с себя полномочия и вышел из партии, обвинив вышестоящих партийных руководителей в невыполнении устава партии.

Как сообщил В.ЛЫГИН корреспонденту УНИАН, еще в сентябре 2008 года он отправлял открытое обращение в политсовет партии «Батькивщина» и в областную парторганизацию с просьбой помочь ему «восстановить справедливость и восстановиться на работу в таможенную службу, откуда был уволен за поддержку Оранжевой революции».

В.ЛЫГИН в обращении изложил историю своего увольнения из таможенной службы, описал судебные перипетии. Он цитировал в своем обращении пункт 3.5 устава партии, в котором говорится, что каждый член партии имеет право «быть защищенным всем имеющимся потенциалом партии от необоснованных обвинений и преследований за политические убеждения и взгляды».

По его словам, в политсовете ВО «Батькивщина» знают о его проблеме, но неофициально заявляют – «ответить вам нечем».

В.ЛЫГИН рассказал, что уже после увольнения из таможенной службы и, отстаивая в судах свое право на работу, он возглавлял Центральногородскую районную организацию партии «Батькивщина», руководил избирательным штабом БЮТ в 2007 году на внеочередных парламентских выборах, а с марта 2009 года стал и.о. председателя городской парторганизации «Батькивщины», в которую входили на тот момент 223 человека, проводил активную партийную работу и до последнего надеялся на поддержку партии в решении своей проблемы.

Но до сегодняшнего дня В.ЛЫГИН, по его словам, не получил ответа на свое открытое обращение и по партийной линии никто не помог ему восстановиться на работу, поэтому, «разуверившись в какие-либо идеалы партии, которая только использует людей под выборы», написал заявление о выходе из «Батькивщины».

В беседе с корреспондентом УНИАН он сказал: «Я все это говорю Вам лишь для того, чтобы не было больше таких дураков, как я, который, веря лозунгам Оранжевой революции, потерял работу и теперь 4 года не вылезаю из судов. Приходится в одиночестве доказывать незаконность своего увольнения с работы».