Майдан и война мотивируют все больше людей переходить на украинский язык - эксперт

Представители украинского среднего класса в последние пару лет все чаще сознательно переходят в общении на украинский язык, об этом говорится в материале "Выбор сделан" в журнале "Новое время".

Читайте такжеМинобразования узаконило перечень предметов для поступления в вузыПримеров перехода в быту с русского на украинский язык много, особенно заметно это по соцсетям, говорит главный научный сотрудник Института психологических и этнонациональных исследований НАН Украины Владимир Кулык.

Однако, по его мнению, соцсети, где чаще встречаются люди с активной гражданской позицией, и вся Украина- это две большие разницы. И пока об общенациональной тенденции значительного увеличения тех, кто ранее был русскоязычным, а теперь полностью перешел на украинский говорить рано.

По мнению Кулыка, на переход на украинский язык повлиял ряд факторов, в том числе политических. Особенно война. "Так или иначе люди реагируют на это какими-то действиями", - пояснил он.

Также он отмечает, что увеличилась доля тех, кто употребляет русский и украинский в равной степени, и сократилась доля тех, кто говорит только на русском. При этом он подчеркивает, что поменять язык повседневного общения - это серьезный труд.

Медиаэксперт Отар Довженко, написавший в 2015 году статью "Про язык без истерик", отмечает, что в последние годы в обществе уменьшился страх перед употреблением украинского в публичной сфере в русскоязычных городах. Теперь, мол, даже русскоязычные люди считают, что нужно больше украинского. И говорят об этом на русском.

Полную версию материала "Выбор сделан" читайте в журнале "Новое время" 3 ноября 2017 года.