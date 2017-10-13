Вступили в силу языковые квоты на ТВ: как сильно изменится украинский телеэфир

Сегодня вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации» (№5313), который обязывает общенациональные каналы не менее 75% вещания вести на украинском языке.

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Документом в законе "О телевидении и радиовещании" устанавливается, что в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категорий вещания, которые в соответствии с лицензиями осуществляют эфирное и/или многоканальное (цифровое) вещание с использованием радиочастотного ресурса, передачи и/или фильмы, выполненные на государственном языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и/или фильмов (или их частей) в каждом промежутке времени между 07.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00.

В то же время в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций местной категорий вещание передачи и/или фильмы, выполненные на государственном языке должны составлять не менее 60% общей продолжительности передач и/или фильмов (или их частей) в определенное время.

Как сообщал УНИАН, аналогичный закон для радио вступил в силу в ноябре 2016 года. Он предусматривает постепенное увеличение процента украинской музыки в радиоэфирах.

В течение первого года, с момента вступления документа в силу, доля песен на государственном языке составит 25%, начиная со второго – 30%, а с третьего повысится до 35%. Также предполагается, что в течение первого года минимальная доля ведения передач на государственном языке составляет не менее 50%, в течение второго года – не менее 55%, а с третьего года – не менее 60%.