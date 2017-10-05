Киевские рестораны и кафе обязали печатать меню на украинском языке

Киевский городской совет согласовал правки в проект решения «О преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере» и постановил печатать меню в ресторанах на государственном языке. Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали 80 из 91 зарегистрированного в сессионном зале депутата.

"Согласно новой редакции, решение будет носить название “О мерах безопасности по обеспечению региональной языковой политики в городе Киеве”. Устанавливается, что языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности, а также языком официальных объявлений и сообщений является государственный язык", - говорится в сообщении.

Также более детально выписан пункт об использовании украинского языка в местах общественного обслуживания. Предполагается, что при реализации товаров и оказании услуг, в первую очередь используется государственный язык.

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“Одновременно, по просьбе потребителя, субъект хозяйствования может использовать любой другой иностранный язык для полного донесения информации о товарах и услугах, и для надлежащего обслуживания потребителей. При этом мы оставили пункт, который предусматривает, что во всех заведениях общественного питания обязательно наличие меню на государственном языке. При обслуживании посетителей персонал обязуется предлагать меню на украинском и только по требованию посетителя, предоставлять меню на любом другом языке при наличии”, - уточнил автор соответствующего решения, депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.

Также устанавливается, что на территории города Киева все названия учреждений, предприятий, организаций, вывески, плакаты, афиши, публичные сообщения, рекламные объявления и любые другие формы аудио - и визуальной рекламной продукции, информация для потребителей товаров и услуг выполняются на государственном языке и на усмотрение владельца такой информации, английском и любом другом языке.

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Отдельно отмечается, что такое правило не распространяется на дипломатические учреждения и официальные представительства международных организаций, расположенные в Киеве. При этом знаки для товаров и услуг приводятся в хозяйственном и публичном обращении в том виде, в котором им предоставлена правовая охрана согласно украинского законодательства.