Украинский книжный бум: после запрета литературы из РФ на книжные фабрики не пробиться - эксперт

Первое отечественное частное детское издательство А-баба-га-ла-ма-га, детище поэта Ивана Малковича, открылось в начале 90-х, когда книжный рынок страны отличался постсоветским аскетизмом.

Тогда книги А-ба-бы с качественной полиграфией и талантливыми иллюстрациями совершили в отечественном издательском деле настоящий переворот и подняли планку, до которой и сегодня дотягиваются немногие, пишет "Новое время".

С запретом российских книг больше денег стало оставаться в Украине, украинцы начали больше читать украинских книг, считает Малкович.

"Украинские издатели получили возможность покупать за эти деньги права на издание западной литературы, которые раньше не могли себе позволить. И не только на художественную литературу", - рассказал издатель.

По его словам, сейчас на книжные фабрики не пробиться: мощностей не хватает. Осваиваются ранее пустовавшие ниши — экономическая литература, инженерия, естественные науки. Уже появились профильные издательства.

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"Это очень важно. Если бы российская книга и дальше доминировала на украинском рынке, мы бы не смогли этого делать. Конечно, пока еще русских переводов гораздо больше. Но в России книгоиздательство всегда было очень серьезным бизнесом, за него убивали. Я всегда старался сделать так, чтобы все украинское ассоциировалось со словом качество. Для меня было важно показать, что самая лучшая детская книга - украиноязычная. Но этого мало. Сказки против танков бессильны", - отметил он.

Полную версию интервью с Малковичем читайте в свежем номере журнала "Новое время".