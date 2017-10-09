В Кривом Роге отменили спектакль из-за запрета въезда в Украину российскому актеру

В Кривом Роге спектакль «Не бойся быть счастливым», который должны были показать 6 октября, отменили. Причина - запрет Государственной пограничной службы Украины на въезд в страну актера Ивана Жидкова. Об этом сообщает 0564 со ссылкой на руководство Криворожского академического театра имени Тараса Шевченко.

Спектакль был отменен и в других украинских городах.

Всю ночь, я провёл на допросе.. сорри ,но спектаклей в Одессе и Николаеве не будет и вообще никаких спектаклей в Украине с моим участием,ближайшие три года..депортация A post shared by Иван (@ivancarevich1) on Oct 1, 2017 at 11:01pm PDT

Как указывает Niklife, в Южном региональном управлении погранслужбы заявили, что Жидков в 2016 году нелегально посещал оккупированный Крым.

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Двое других актеров - участников спектакля - Иван Стебунов и Ольга Кузьмина - имели право въехать в Украину, но не воспользовались им. На своей странице в Instagram актриса написала следующее: «Нас не пустили... Мы ничего не нарушили, но нас не пустили».

Отмечается, что Иван Жидков в соцсети сообщил, что якобы всю ночь он провел на допросе, а в итоге въезд в Украину ему запретили до 2020 года. На видео-хостинге YouTube можно отыскать видео, датированное 2016 годом, где Жидков утверждает, что был в Крыму «в прошлом году». Кроме того, российское издание «Новый Крым» в феврале 2015 года опубликовало интервью с Жидковым, где достаточно лестно отзывался о президенте РФ Владимире Путине.

Ранее российской поэтессе Астаховой, которая выступила в Одессе, на три года запретили въезд в Украину.