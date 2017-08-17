Российской поэтессе Астаховой, которая выступила в Одессе, на три года запретили въезд в Украину

Российской поэтессе Ирине Астаховой на три года запретили въезд в Украину. Об этом помощник председателя Государственной пограничной службы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян написал в Facebook.

«Вчера список невъездных российских артистов пополнило еще одно лицо. Это гражданка РФ, поэтесса Ирина Астахова. Ее пограничники обнаружили в аэропорту Одессы при оформлении пассажиров, следовавших в Минск», - сообщил он.

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Слободян отметил, что «в ходе дополнительного изучения оснований пересечения государственной границы данное лицо подтвердило въезд на ВОТ АР Крым через временно закрытые пункты пропуска».

Он добавил, что, согласно действующему законодательству, принято решение о запрете Астаховой въезда в Украину сроком на 3 года.

Как сообщал УНИАН, Астахова недавно выступила в Одессе.