"Как ее перекосило": звезда "50 оттенков серого" снялась для глянца, в восторге оказались далеко не все (фото)

Голливудская актриса Дакота Джонсон, которая прославилась после съёмок в фильмах франшизы «50 оттенков серого» стала лицом октябрьского номера Vogue.

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Дакота Джонсон уже не впервые появляется на обложке знаменитого Vogue, ведь роль Анастейши Стил сделала актрису невероятно популярной, теперь она то и дело мелькает на светских мероприятиях. Однако по мнению некоторых пользователей интернета, ни слава, ни знаменитые родители не смогли научить Дакоту позировать.

Одна из фотографий для Vogue Spain привлекла повышенное внимание, вызвав немало насмешек. "Ну и раскоряка О боже! Ей что плохо? Как же ее перекосило то..беднягу". "Дурацкий снимок какой-то, поза несуразная".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого".