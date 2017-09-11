День Святого Валентина в стиле БДСМ: вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)

Студия Universal показала первый тизер финала БДСМ-трилогии по романам Э. Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков свободы».

В ней Джейми Дорнан и Дакота Джонсон играют свадьбу и отправляются в теплые края, где им предстоит столкнуться с призраками прошлого и проверить брак на прочность.

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В сети также появился постер, слоган которого отсылает зрителя к первому фильму франшизы «Пятьдесят оттенков серого».

Выход ленты приурочен ко Дню святого Валентина — премьера запланирована на 14 февраля 2018 года.

Эротическая франшиза в настоящий момент включает в себя фильмы «Пятьдесят оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее». Последняя картина вышла в феврале 2017. Мелодрама «Пятьдесят оттенков серого» удостоилась антипремии «Золотая малина» как худший фильм 2015 года.