Новенький в классе: как помочь ребенку наладить взаимоотношения с одноклассниками

Когда речь заходит о первокласснике или ребенке, идущем в новую школу, необходимо помнить о том, что его волнение и страх – абсолютно нормальное явление. Не стоит реагировать на его жалобы или слова о том, что ему страшно дежурными фразами вроде "да чего там бояться" или "все будет хорошо", ведь таким образом вы только принижаете переживания ребенка. Необходимо объяснить ему, что бояться - это нормально, но вы будете рядом и поможете.

В большинстве случаев переживания малыша связаны с тем, как примут его другие дети – его одноклассники. С тем, сможет ли он «ужиться» со сверстниками и завести себе друзей.

Зачастую такие переживания совершенно напрасны и ребенок без проблем вливается в коллектив. Однако иногда у детей и в самом деле возникают проблемы с тем, чтобы наладить взаимоотношения с одноклассниками.

Так какие же симптомы свидетельствуют о том, что вашему ребенку действительно плохо в классе? Если ваш ребенок часто возвращается из школы подавленным, очень мало говорит о своей школьной жизни, не знает, кому можно позвонить, чтобы узнать уроки и отказывается идти в школу без видимой на то причины, значит у него действительно проблемы в общении со сверстниками, и вам пора взять ситуацию под свой контроль.

Первое, что необходимо сделать, - это разобраться в причинах непопулярности вашего ребенка и попытаться их устранить. Возможно, он слишком эмоционально реагирует на обиды. Когда ребенок легко поддается на провокации одноклассников, рыдая или крича из-за мелкого замечания в свой адрес, сверстники это замечают и начинают пользоваться. Необходимо донести до ребенка мысль о том, как важно управлять своими чувствами, сдерживать эмоции и вести себя спокойно, общаясь с людьми.

Кроме того, причиной издевок одноклассников может послужить не слишком современный или неопрятный внешний вид, либо же какой-то физический недостаток. Когда вы поняли, в чем проблемы вашего ребенка необходимо обсудить это с ним самим и попытаться по возможности устранить все, что может послужить причиной для насмешек.

При этом следует приучать ребенка к самостоятельности. Не стоит лично приходить в школу разбираться с обидчиками своего ребенка, не спешите бросаться защищать ребенка в любой конфликтной ситуации с одноклассниками. Иногда ему даже полезно пережить все стадии конфликта - это поможет научиться решать многие проблемы самостоятельно.

Однако в данном случае важно не переусердствовать и не пропустить ситуацию, с которой ребенок не в состоянии справиться без вмешательства взрослых.

Не бойтесь привлекать к проблеме учителя. Часто родители не хотят ставить педагогов в известность о проблемной ситуации, опасаясь, что когда учитель за него вступится, одноклассники станут травить ребенка еще сильнее. Это в корне не верный подход.

Положение ребенка в классе вплоть до подросткового возраста очень сильно зависит от того, как к нему относится учитель. Особенно сильно это выражено среди первоклассников. Поэтому, если у ребенка не складываются отношения в коллективе, решить проблему поможет только учитель, подав ребятам знак, что ребенок ему нравится, что он важен и нужен в классе.

Постарайтесь обеспечить ребенку общение с одноклассниками вне школы. Приглашайте детей в гости, устраивайте праздники и поддерживайте участие во внеклассных мероприятиях. В неформальной обстановке им будет гораздо проще сдружиться между собой. И самое главное: развивайте у ребенка уверенность в себе. Именно родители лучше всех могут помочь преодолеть комплексы и фобии, в том числе страх общения. Но если члены семьи слишком критичны или требовательны к малышу, это будет только усугублять ситуацию.

Помните, что ваш ребенок также может быть в чем-то не прав. Не следует всегда слепо оправдывать своего ребенка, ведь она также может вести себя неприветливо по отношению к другим. Надо объяснять ему, что недопустимо обзывать других, смеяться над ними - пусть поставит себя на их место. Надо учить ребенка считаться с мнением окружающих, находить компромиссы.

Посоветуйте ребенку изменить тактику поведения. Если ребенок в ответ на агрессию всегда обижается или плачет, значит его так и будут продолжать «дергать». Однако если на стандартные обстоятельства он отреагирует неожиданным образом, то собьет своих обидчиков с толку. Например, если вместо того, чтобы начинать плакать или бить всех подряд ребенок спокойно пожмет плечами и уйдет или начнет смеяться над шуткой вместе с другими, то его преследователям это быстро надоест и они прекратят свои нападки.

И помните, что главная поддержка ребенку – это ваша любовь и понимание. Говорите своему ребенку почаще слова, свидетельствующие о безусловной любви, и это поможет ему сформировать уверенность в себе.