Чем кормить первоклашку в школе (советы диетологов)

Начался учебный год, а вместе с ним и множество новых забот и проблем у детей и родителей. Начало школьной жизни, особенно серьезное испытание для малышей первоклассников. Не стоит забывать о том, что очень сильно может помочь в учебе вашему ребенку и правильное питание.

Позаботиться об этом совсем не сложно, вот некоторые советы.

Во-первых, пища должна быть сбалансированной – правильное соотношение питательных веществ очень важно для здоровья детей. Меню первоклассника должно состоять не только из белков, жиров и углеводов; ему необходимы и аминокислоты, и витамины, и минералы.

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Родители обязательно должны учитывать то, сколько ребенок потратил энергии и в зависимости от этого давать ему необходимое количество еды. Калорийность меню первоклассника должна составлять около 2400 Ккал, но если ребенок занимается спортом, то ему необходимо на 300-600 ккал больше.

Какие основные продукты нужны первокласснику для полноценного питания.

Белки незаменимы в рационе первоклассника.

Самыми важными продуктами для ребенка – это молочный и рыбный белок, он лучше всего усваивается организмом. Также важен мясной белок и белок растительного происхождения. Суточная норма белка в организме школьника должна составлять около 70-90 грамм. В каких продуктах содержится белок: творог, сыр, молоко, рыба, мясо, яйца.

Жиры в рационе первоклассника.

Жиры обязательно стоит включать в меню ребенка. Суточная норма должна составлять 80-90 грамм. В каких продуктах содержаться жиры: растительное масло, сливочное масло, сметана.

Включите в меню первоклассника углеводы.

Они нужны организму ребенка, поскольку являются основным источником энергии. Давать нужно примерно по 300-400 грамм в сутки. Какие продукты содержат углеводы: хлеб, картофель, крупы, сахар.

Также организму ребенку необходимо ежедневное пополнение различных витаминов и минералов.

Витамин В1: влияет на концентрацию внимания. Богаты этим витамином зерновой хлеб, отруби, овсяная и гречневая крупы.

Витамин В12: снимает утомляемость и развивает память. Содержится в говяжьей и телячьей печени, кисломолочных продуктах, сое, дрожжах, салате, зеленом луке.

Фолиевая кислота: необходима для активной работы мозга. В больших количествах содержится в зелени, печени, бобовых, свекле, яйцах, сыре, орехах, злаках.

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Витамин С: мощный антиоксидант, активизирует процесс мышления. Его много в цитрусовых, ягодах (особенно облепиха, шиповник и смородина), капусте, щавеле, картофеле, помидорах, яблоках.

Витамин Е: защищает клетки мозга и других органов от повреждения. Содержится в орехах, нерафинированном растительном масле, яйцах.

Минеральные вещества.

Соли фосфора: способствуют образованию клеток мозга. Содержатся в яблоках, орехах - грецких, фундуке, кедровых, арахисе; в цветной капусте, креветках, сыре, мясе, яйцах, зелени.

Сера: способствует насыщению клеток мозга кислородом. Серы много во всех видах капусты, картофеле, моркови, бобах.

Цинк: способствует воспроизведению полученной информации. Содержится в пшеничных отрубях, пророщенной пшенице, креветках, мясе кур, говядине, твердом сыре.

Кальций: отвечает за рост костей и зубов. Его содержат все молочные продукты, большинство овощей и фруктов, отруби, бобовые.

Помните, что еда первоклассника должна быть вкусной, полноценной, разнообразной, а также адекватной его потребностям в питательных веществах и энергии.