Только после согласования с СБУ российские гастролеры смогут выступать в Украине - Кириленко

Только после согласования с СБУ российские артисты смогут выступать в Украине, заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в блоге на «Украинской правде».

«Попеть в оккупированном Крыму, а через два дня "срубить копейку" с публики где-то в Одессе или в Киеве - не вопрос для заезжего российского гастролера. К тому же публика часто ничего не подозревает. В отличие от организаторов, которые всегда точно знают кого приглашают», - написал он.

Читайте такжеС начала года ГПСУ запретила въезд в Украину 70 артистам: список будет расширятьсяПри этом чиновник напомнил, что в течение последней недели СБУ и пограничники были вынуждены запретить въезд в Украину десяти российским певцам «именно с такой историей».

«Иногда разворачивать их приходилось прямо на границе. А кому-то запретили въезд уже даже после выступления, потому что нужная информация поступила с опозданием», - сообщил Кириленко.

Вице-премьер подчеркнул, что проблему надо урегулировать законодательно, потому что «правоохранители не должны бегать за российскими арт-нарушителями, а иметь информацию заранее».

«И если организатор по каким-то причинам не видит своего действа без россиян, он должен сообщить СБУ о планируемых к приглашению российских исполнителях. Не менее чем за 30 дней до выступления. Помня о Перечне лиц, создающих угрозу нацбезопасности, и нормах Закона о правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», - отметил он.

Также Кириленко добавил, что «только после получения ответа от СБУ об отсутствии законных оснований для запрета въезда исполнителю из страны-агрессора, организатор может проводить мероприятие с его участием».

Чиновник сообщил, что «соответствующие изменения в закон о гастрольных мероприятиях, которыми устанавливаются особенности организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане страны-агрессора, уже подготовлены».

«Думаю, они найдут поддержку в Верховной Раде» - написал Кириленко.