Актеру и "почетному одесситу" Машкову запретили въезд в Украину - продюсер
После съемок в Крыму российского актера не пустили на съемки в Одессу.
Российскому актеру Владимиру Машкову запретили въезд в Украину. Таким образом, он не смог приехать в Одессу на съемки нового сезона сериала "Ликвидация". Об этом сообщил в Facebook продюсер Сергей Члиянц.
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По мнению Члиянца, одесские кинематографисты и артисты остались "без отличной работы", а город - без "любимого фильма". Продюсер напомнил, что Машков является "почётным гражданином" Одессы.
Ранее Машков попал в базу "Миротворец" за съемки в Крыму - в 2014-2015 годах актер снимался в фильме "Экипаж" на территории аннексированного полуострова.
А в 2014 году Машков встретился в России со сбежавшим из Украины скандальным экс-регионалом Олегом Царевым. "Передает всем одесситам привет. Владимир готов приехать поддержать одесситов", - написал тогда Царев.