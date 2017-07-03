Актеру и "почетному одесситу" Машкову запретили въезд в Украину - продюсер

Российскому актеру Владимиру Машкову запретили въезд в Украину. Таким образом, он не смог приехать в Одессу на съемки нового сезона сериала "Ликвидация". Об этом сообщил в Facebook продюсер Сергей Члиянц.

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По мнению Члиянца, одесские кинематографисты и артисты остались "без отличной работы", а город - без "любимого фильма". Продюсер напомнил, что Машков является "почётным гражданином" Одессы.

Ранее Машков попал в базу "Миротворец" за съемки в Крыму - в 2014-2015 годах актер снимался в фильме "Экипаж" на территории аннексированного полуострова.

А в 2014 году Машков встретился в России со сбежавшим из Украины скандальным экс-регионалом Олегом Царевым. "Передает всем одесситам привет. Владимир готов приехать поддержать одесситов", - написал тогда Царев.