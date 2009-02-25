S&P понизило кредитные рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте с «В/В» до «ССС+/С», а также долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в национальной валюте с «В+/В» до «В-/С». Прогноз по рейтингам — «Негативный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно долгосрочные суверенные кредитные рейтинги были выведены из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативным прогнозом, куда они были помещены 16 февраля 2009 г.

Вместе с тем рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга в случае дефолта подтвержден на уровне «4», что отражает точку зрения Standard & Poor’s относительно того, что погашение Украиной долга в случае дефолта составит 30-50%. Оценка риска перевода и конвертации валюты, которая отражает возможность ограничения правительством и Национальным банком Украины доступа несуверенных заемщиков к иностранной валюте для обслуживания долговых обязательств, была также понижена с «В+» до «ССС+». В то же время, рейтинг по национальной шкале понижен с «uaA+» до «uaВВВ».

«Понижение рейтингов отражает возрастающие риски невыполнения условий соглашения между Украиной и МВФ о предоставлении стабилизационного кредита вследствие отсутствия широкой политической платформы для необходимых корректировок бюджета и реформирования банковской системы до президентских выборов в январе 2010 г., - заявил кредитный аналитик Standard & Poor`s Фрэнклин ГИЛЛ. - Мы полагаем, что неустойчивость налогово-бюджетной системы и экономической ситуации в стране усугубляется отсутствием легкодоступных источников внешнего финансирования бюджета, вследствие чего правительство может прибегнуть к менее традиционному и в большей степени чреватому инфляцией финансированию долговых обязательств».

В сообщении говорится, что прогноз «Негативный» по суверенным рейтингам Украины указывает на то, что рейтинги могут быть понижены вновь, если и в дальнейшем будут наблюдаться задержки с выплатой долговых обязательств государства и если тяжелая экономическая ситуация заставит правительство принять альтернативные меры, чтобы высвободить денежные потоки, необходимые для увеличения текущих расходов в преддверии президентских выборов в начале 2010 г. Рейтинги также могут оказаться под давлением в случае дальнейших свидетельств стресса в банковской системе, что может заставить правительство рекапитализировать терпящие бедствие банки.

«И, напротив, прогноз по суверенным рейтингам может быть пересмотрен на «Стабильный», если правительство преуспеет в принятии эффективных мер по финансовой стабилизации, что может стать основой для выздоровления экономики в последующие два года», — заключил Ф.ГИЛЛ.