Выступления триумфаторов первого полуфинала Евровидения-2017 (видео)
В финале шоу по умолчанию уже присутствуют страны-основательницы конкурса и Украина.
В финале песенного конкурса выступят представители Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.
К ним присоединятся конкурсанты из других стран, которых определят в рамках второго полуфинала 11 мая.
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В финале шоу по умолчанию уже присутствуют страны-основательницы конкурса – так называемой "Большой пятерки": Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии – и Украина, хозяйка проведения «Евровидения».
Десятка победителей первого полуфинала Евровидения-2017:
Молдова, группа Sunstroke project - Hey mamma
Азербайджан, Dihaj – Skeletons
Греция, Demi - This is love
Швеция, Робин Бенгтссон - I can't go on
Португалия, Сальвадор Собрал - Amar pelos dois
Польша, Кассия Мось – Flashlight
Армения, Artsvik - Fly with me
Австралия, Исайя - Do not come easy
Кипр, Ховиг - "Gravity"
Бельгия, Бланш - City lights