Выступления триумфаторов первого полуфинала Евровидения-2017 (видео)

В финале песенного конкурса выступят представители Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.

К ним присоединятся конкурсанты из других стран, которых определят в рамках второго полуфинала 11 мая.

Читайте такжеЕвровидение-2017: все участники первого полуфинала (видео)

В финале шоу по умолчанию уже присутствуют страны-основательницы конкурса – так называемой "Большой пятерки": Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии – и Украина, хозяйка проведения «Евровидения».

Десятка победителей первого полуфинала Евровидения-2017:

Молдова, группа Sunstroke project - Hey mamma

Азербайджан, Dihaj – Skeletons

Греция, Demi - This is love

Швеция, Робин Бенгтссон - I can't go on

Португалия, Сальвадор Собрал - Amar pelos dois

Польша, Кассия Мось – Flashlight

Армения, Artsvik - Fly with me

Австралия, Исайя - Do not come easy

Кипр, Ховиг - "Gravity"

Бельгия, Бланш - City lights