Стала известна первая десятка финалистов Евровидения-2017 (фоторепортаж)

В Киеве состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

За право пройти в финал конкурса боролись 18 исполнителей, однако лишь десять из них прошли дальше и смогут выступить на главной сцене «Евровидения» 13 мая.

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Таким образом, в финале песенного конкурса выступят представители Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.

В финале шоу по умолчанию уже присутствуют страны-основательницы конкурса - так называемой "Большой пятерки": Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии - и Украина, хозяйка проведения «Евровидения».

К ним присоединятся конкурсанты из других стран, которых определят в рамках второго полуфинала 11 мая.

Финальная часть Евровидения состоится 13 мая.