"Да прибудет с тобой сила": реакция соцсетей и звезд на смерть принцессы Леи - Кэрри Фишер

Пользователи написали тысячи постов с хэштегом #RIPCarrieFisher и поблагодарили актрису за чудесное детство. «Да пребудет с тобой сила», — пожелали они.

Многие фанаты начали выкладывать тематические изображения и видеоролики.

For Carrie...Thank you for being such a strong role model for all of us. #CarrieFisher#ripcarriefisherpic.twitter.com/zAStMq0Gun — Lord Mesa (@lordmesa) December 28, 2016

Bye for now Carrie Fisher. You were absolutely spectacular and shaped my dreams as a little girl. #ripcarriefisher — KT Tunstall (@KTTunstall) December 28, 2016

Farewell Princess Leia

You becoming a part of force

May the force be with you my love#RIPCarrie#ripcarriefisher#PrincessLeiaForeverpic.twitter.com/KiW43R4ofz — SuzyTan (@TST_Suzy) December 28, 2016

She will always be a Force to be reckoned with. Farewell to the undeniable Princess of the Galaxy. #RIPCarrieFisherpic.twitter.com/3gdN4McqZf — Digi (@mydigi) December 28, 2016

Carrie...we will miss you. Such a fun, bright and sassy light gone from this world. #ripcarriefisherpic.twitter.com/EYzJu7I0RR — Angela Kinsey (@AngelaKinsey) December 28, 2016

Многие признались, что в детстве принцесса Лея была для них кумиром и образом для подражания, и отметили, что им очень тяжко расставаться с Фишер.

#RIPCarrieFisher



Когда из жизни уходят люди,с которыми связано твоё детство,ты понимаешь что оно закончилось pic.twitter.com/HwZKkDaFMm — Бэкхёновна (@CbIH_TOMMO) December 27, 2016

Многие звезды также были шокированы смертью актрисы.

So saddened, and my kids are too, that their favorite Princess, Princess Leia @carrieffisher has passed away. #RIPCarrieFisher — Natalie Morales (@NMoralesNBC) December 27, 2016

It has been such an honour working with you on this movie Wonderwell. It's not going to be the same on set without you. #RIPCarrieFisher ❤️ pic.twitter.com/Atu1dCsXUb — Rita Ora (@RitaOra) December 27, 2016

Heartbroken by the loss of Carrie Fisher Brilliant, talented, hysterical, and honest. She will be deeply missed. #RIPCarrieFisherpic.twitter.com/U9RiaK2AXp — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) December 27, 2016

So many times as a kid in the playground did I play Luke Skywalker to my friend's Princess Leia. #RIPCarrieFisherpic.twitter.com/hDFsH9F54O — Luke Evans (@TheRealLukevans) December 27, 2016

.@CarriefFisher was a brilliant writer, actor, and friend. She was so much fun. I can't believe she's gone. https://t.co/wpxGvBWA0b — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) December 27, 2016

Кэрри Фишер скончалась в возрасте 60 лет. Актриса умерла после того, как 23 декабря ее госпитализировали из-за сердечного приступа в критическом состоянии.

По сообщениям СМИ Фишер умерла от остановки сердца.

Фишер снималась в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье». Известность ей принесла роль принцессы Леи в фантастической киноэпопее режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны».

Также она работала над сценариями и известна как прозаик.