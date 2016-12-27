В больнице умерла принцесса Лея из "Звездных войн"

Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге "Звездные войны", умерла. Об этом объявил пресс-секретарь Саймон Холлс, сообщает People.

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"В глубокой печали сообщаю, что Билли Лоурд (дочь Фишер) подтверждает, что ее любимая мать Кэрри Фишер скончалась в 8:55 утра", - говорится в заявлении.

Фишер летела из Лондона в Лос-Анджелес 23 декабря, когда у нее произошел сердечный приступ. Актрису сняли с рейса и отвезли в ближайшую больницу, где она скончалась.