Паспортное "рейдерство" от КГГА (обновлено)

Киевская мэрия решила с весны 2017 начать рейды по выявлению жителей квартир и домов без регистрации. «Мы будем с полицией проводить паспортный контроль в домах и квартирах, чтобы понимать, сколько людей легально проживают в квартирах, а сколько не зарегистрированы. Такой контроль планируем запустить весной 2017 года», – заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Трудно предполагать, чем обернется эта затея. Дело в том, что иногда люди говорят вещи, в которых, мягко говоря, не совсем компетентны. К примеру, если обсуждать идею паспортного контроля, то в Украине ни один закон не предусматривать иметь при себе паспорт постоянно. И, опять же, как «проверяющие» будут попадать в квартиры? Ведь в Украине гарантируется неприкосновенность жилья. И даже если в квартире проживает квартирант, на него эти гарантии также распространяются. Никакая полиция без судебного решения о принудительном вхождении, не имеет права войти в жилье. Не говоря уже о сотрудниках ЖЭКа, КГГА или еще кого-то.

Решение суда на обыск жилья может получить, например, следователь в уголовном производстве, или государственный исполнитель в ходе исполнения государственного решения о принудительном вхождении в жилье. Во всех остальных случаях тот, кто арендует жилье, может спокойно не открывать дверь любым проверяющим. И ему за это не грозит никакая ответственность.

Конечно, полицейский, который ссылается на какие-то свои полномочия, к примеру, подозрение, что в квартире – преступники или что-то в этом роде, имеет право звонить в дверь. Также он имеет право преследовать преступника, если есть угроза жизни и здоровью кого-то.

Никакая полиция без судебного решения о принудительном вхождении, не имеет права войти в жилье. Не говоря уже о сотрудниках ЖЭКа, КГГА

Однако во всех остальных случаях вход в жилье может осуществляться исключительно по решению суда. Кстати, насколько я помню, в одном случае Европейский суд признал жильем даже кибитку у рома, таким образом определив ее неприкосновенной…

В этой связи я не понимаю правовых методов реализации анонсированной идеи о паспортном контроле касательно незарегистрированных лиц.

Полагаю, что, на сегодняшний день, полиции, в условиях роста преступности, в том числе, количества квартирных краж, есть, чем заняться и без хождения по квартирам с целью проведения паспортного контроля. Это задача все-таки больше фискальных органов, а никак не полиции и КГГА.

Что же до фискалов, в принципе, информацию о незарегистрированных жильцах можно получить у консьержа, у ЖЭКа, и на ее основании фискальные органы действительно имеют право вызвать собственника жилья и попросить у него пояснение, сдает ли он свою квартиру. Можно также предположить, что квартиросъемщик добровольно откроет дверь нашим «ревизорам», покажет копию договора в добровольном порядке, а фискальные органы уже потом, на основании этого договора, вызовут собственника жилья и, теоретически, могут начислить ему какую-то задолженность по налогам от сдачи этой квартиры.

В принципе, информацию о незарегистрированных жильцах можно получить у консьержа, у ЖЭКа

Однако какое-то тотальное, как в полицейском государстве, хождение по квартирам, звонки в дверь для выяснения того, платятся ли налоги с аренды этой квартиры или не платятся, я не думаю, что возможно. Слухи о таких возможных когда-то в будущем рейдах очень сильно преувеличены.

Несколько позже власти Киева пояснили, что хотят всего лишь начать проверки квартир без счетчиков воды для выяснения количества людей, проживающих в них. Но вопрос: каким образом они хотят это делать?

Как известно, Институт прописки, который существовал ранее, был заменен на Институт регистрации. Институт регистрации имеет не разрешительный, а уведомительный характер. То есть человек не спрашивает у государства, можно ли я здесь пропишусь, как это было раньше, а просто сообщает о том, что «уважаемое государство, я, на сегодняшний день, проживаю здесь, зарегистрируйте меня». Это в идеале.

Но на самом деле, все рудименты советской прописки остались, в корне мало что поменялось, и Институт регистрации, фактически, дублирует Институт прописки. В результате, сохранился такой порядок вещей, когда, чтобы прописаться или выписаться, к паспортисту или в Центр административных услуг, необходимо приходить всем жителям, которые проживают в квартире.

Между тем, если гражданин временно проживает в одной квартире, то, теоретически, он прописан где-то в другой квартире, и там платит за коммунальные и числится там. И говорить о том, что все повыписывались, снялись с регистрации, нельзя. Пример: человек зарегистрирован в одном месте, например, в каком-то провинциальном городе, а приехал в Киев, к примеру, на заработки. Как правило, он платит за коммунальные услуги по месту регистрации, а теперь его хотят заставить платить еще и здесь якобы за воду.

Конечно, государство должно стремится к тому, чтобы все новые и старые дома оборудовать измерительными приборами, но это должна делать конкретная организация, которая хочет продавать свои услуги, будь то горячая или холодная вода, при этом минимально доставляя хлопоты гражданину. А ходить и считать, сколько в конкретной квартире проживает зарегистрированных человек – это не дело. Государство опять ищет не то и не там.

Андрей Авторгов, адвокат, кандидат юридических наук