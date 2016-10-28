"Подайте на хлеб": в Виннице проходит "тарифный митинг", активисты пытались прорваться в мэрию (фото, видео)

Пикетчики протестовали против высоких цен на жизнь, в частности, неподъемных для потребителей тарифов, передает местный сайт vin.info.

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Люди принесли плакаты с надписями "Спасите от тарифного геноцида", "Подайте на хлеб", "Требуем моратория на тарифы".

Активисты пришли за час до того, как в здании мэрии должна была начаться очередная сессия горсовета. Когда же в 10:00 началось заседание, митингующие решили прорваться на сессию, но их не пустила охрана мэрии.

У турникетов возникла потасовка, во время которой сломали ограду.

Как сообщал УНИАН, политика выплаты субсидий гражданам была введена в Украине в 2014 году на фоне поэтапного повышения тарифов в Украине. Повышение тарифов начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу навести порядок в коммунальной сфере, а также выровнять стоимость энергоносителей для всех потребителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года – с 2015-го по март 2017 года. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и электроэнергии.

На текущий момент в Украине субсидии на оплату коммунальных услуг оформлены и переоформлены для 5,5 миллиона семей украинцев. В дальнейшем число оформленных субсидий будет только расти и достигнет 8,5-9 миллионов семей. Средний размер субсидий составит порядка 2 тысяч гривень. Хуже всех план по субсидиям выполняет Одесская область, где выплаты оформлены только 22% гражданам, обратившимся за субсидией.

18 октября 2016 года Гройсман заявил, что Кабмин в рамках выполнения программы помощи гражданам Украины в связи с повышением коммунальных тарифов готов внедрить механизм 12-месячной рассрочки коммунальных платежей для семей, которые не оформили субсидии по тем или иным причинам.