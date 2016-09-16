В Черноморске открыли памятник "украинскому Хатико" (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, памятник установлен возле местной поликлиники, на улице ул. 1 Мая.

На церемонию открытия приняли участие более 100 человек, в числе которых - мэр Черноморска Валерий Хмельнюк, сотрудники поликлиники, инициатор установки памятника Светлана Брайченко, общественники, школьники, а также – представители местного кинологического клуба, которые пришли со своими питомцами.

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В ходе церемонии открытия памятника состоялись показательные выступления собак.

Памятник создали киевские скульпторы Богдан Козаченко и Александр Притула – члены общественной организации «Объединение мастеров искусств Украины».

Монумент изготовлен из сплава стеклопластика и полиэфирных смол, покрыт специальным составом. Авторам, выполнившим работу бесплатно, удалось по имеющимся фотографиям воссоздать характерные особенности конкретного пса, скульптура которого изготовлена в натуральную величину.

На постаменте надписи: «Если бы люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. Джеймс Дуглас», а также: «Сенбернару Лорду – символу собачей верности и преданности. 2016 год».

Как пояснила УНИАН начальник отдела внутренней политики Черноморского горсовета Людмила Мелешина, пожертвования на расходные материалы поступали из разных городов Украины и из-за рубежа.

«История сенбернара Лорда – реальна и это тронуло многих людей. Этот памятник - символ собачьей верности и преданности, а также настоящим человеческим отношениям… Монумент символ того, что люди в ответе за тех, кого приручили», - сказала Мелешина.

По неизвестным причинам первый владелец собаки выбросил ее на улицу, но пса подобрал работник хозяйственной части поликлиники, который и дал ему прозвище Лорд. Около 13 лет назад мужчина умер, но животное осталось возле медучреждения.

«Несмотря на огромные размеры, это была очень добродушная, миролюбивая собака, она очень любила детей. Летом мы часто видели, как Лорд купается в городских фонтанах. Его и его историю знал весь город, и ни одному вменяемому человеку не пришло бы в голову обидеть этого пса», - рассказала руководитель отдела.

Как рассказали УНИАН сотрудники поликлиники, уходя ненадолго, сенбернар всегда возвращался к административному зданию. Сотрудники ежедневно его кормили, установили специальную поилку. Несколько раз местные жители пытались забрать пса домой, но тот сбегал и возвращался к поликлинике, где находился в любую погоду.

За верность хозяину горожане прозвали его «наш Хатико».

Перед Новым годом собака пропала, ее обнаружили в кустах, недалеко от медучреждения, в очень тяжелом состоянии. Доставили в ветеринарную лечебницу, где медики поставили диагноз - заболевание крови и почек, также на туловище обнаружили следы от попадания зажженных петард, а в легких - пулю.

«Его хотели сразу усыпить, но люди собрали деньги, отвезли в одесскую клинику, где он, казалось бы, пошел на поправку. Нашли новых хозяев, которые хотели его забрать, но в конце январе Лорд умер», - рассказали в поликлинике.

Справка УНИАН. Пес по прозвищу Хатико породы Акита-ину стал символом верности и преданности в Японии, так как на протяжении 9 лет (до своей смерти) приходил на станцию встречать умершего хозяина.



