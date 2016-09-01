В оккупированном Луганске взорвали памятник боевикам "ЛНР" (фото)

10:02, 01 сентября 2016
Война
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В оккупированном Луганске взорвали памятник "защитникам "ЛНР", который открывали при участии главаря террористов Игоря Плотницкого.

памятник / lug-info.com

Об этом сообщает один из сайтов боевиков.

Монумент возвели весной 2016 года в местном парке Дружбы Народов.

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"В результате взрыва незначительные повреждения получила скульптура, олицетворяющая ополченца-казака", - говорится в сообщении террористов.

Ранее в оккупированной Макеевке в парке ДК им. Поченкова неизвестные взорвали памятник Ленину.

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