В оккупированном Луганске взорвали памятник боевикам "ЛНР" (фото)
10:02, 01 сентября 2016Война
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В оккупированном Луганске взорвали памятник "защитникам "ЛНР", который открывали при участии главаря террористов Игоря Плотницкого.
Памятник оккупантам взорвали / lug-info.com
Об этом сообщает один из сайтов боевиков.
Монумент возвели весной 2016 года в местном парке Дружбы Народов.
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"В результате взрыва незначительные повреждения получила скульптура, олицетворяющая ополченца-казака", - говорится в сообщении террористов.
Ранее в оккупированной Макеевке в парке ДК им. Поченкова неизвестные взорвали памятник Ленину.
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