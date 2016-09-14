Катастрофа МН17: в России уже опубликовали "ответ" на расследование Нидерландов

Публикация второй части доклада о результатах расследования гибели рейса МН17 должна состояться 28 сентября.

Читайте такжеСемьям погибших пассажиров сбитого над Донбасом рейса MH17 выплатят компенсацию

По информации издания, текст был подготовлен специалистами российского концерна «Алмаз-Антей», который специализируется на производстве вооружения ПВО и проектирует в том числе ракеты класса «земля — воздух», сообщает РБК.

Текст доклада, опубликованный «Новой газетой», содержит 31 страницу и подписан представителем «Алмаз-Антея» Михаилом Малышевским. В тексте концерн ставит под сомнение некоторые выводы в итоговом отчете журналистской группы Bellingcat, касающиеся критики российского концерна. В частности публикации группы о месте запуска ракеты.

Издание при этом обещает предоставить слово представителям группы Bellingcat, «результаты исследования которой подвергаются сомнению в данной публикации, и голландским специалистам, проводившим расследование».

Из опубликованного «Новой» текста неясно, каким образом могут быть связаны выводы прокуратуры Нидерландов и отчеты расследовательской группы Bellingcat. Помимо Bellingcat в тексте высказываются, в частности, претензии к сюжету голландского телеканала RTL, в котором была упомянута «новая русская ракета» 9М38М1. В тексте сказано, что в сюжете «забыли указать силуэт ракеты 9М38, предшественницы 9М38М1», силуэт которой практически невозможно отличить «даже специалисту». Ракеты типа 9М38 / 9М38М1 есть в армиях многих государств «и, естественно, есть в Украине», говорится в документе.

В тексте, который публикует «Новая газета», также есть попытки России опровергнуть «заявления группы Bellingcat о неправдоподобных и противоречивых выводах концерна «Алмаз-Антей». Характер повреждений фрагментов конструкции малайзийского Boeing 777 может соответствовать только определенному типу ракет, утверждал концерн в первом отчете летом 2015 года.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР».

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов. Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовала отчет о причинах катастрофы самолета МН17.

Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук». В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса «Бук» на востоке Украины.



