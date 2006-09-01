Журналисты поговорили с депутатом, подозреваемым в убийстве Ерохина

Сегодня в СМИ со ссылкой на информированные источники в милиции появилось сообщение о том, что народный депутат, подозреваемый как возможный заказчик убийства полковника УБОП Романа Ерохина, входит в состав фракции блока Тимошенко. Источник отказался назвать фамилию депутата, однако сказал, что его фамилия начинается на букву "Ш".

Журналисты «Зеркала недели» попросили народного депутата, о котором шла речь, ответить на ряд вопросов.

- Вы были знакомы с Романом Ерохиным?

- Такой человек на Донбассе был. Я был наслышан о нем, но никогда не решал с ним ни личных, ни служебных вопросов.

- Вы никогда не общались с ним и вообще не встречались?

- Вы знаете, если случайно и встречался, то, может быть, лет 5-6 назад.

- А с Сергеем Близниковым вы знакомы?

- Да, я знаю его. Я вообще многих на Донбассе знаю.

- Когда вы виделись с ним в последний раз?

- Скажите, а к чему этот вопрос?

- Вопрос к тому, что, насколько известно, сегодня он является одним из главных подозреваемых в деле об убийстве офицера УБОП Р.Ерохина.

- Ну, в таком случае я считаю, что на данный момент такой вопрос — прерогатива следствия. Я бы не хотел, чтобы вы неправильно истолковали ответ.

- Известно ли вам, что вы и название финансовой структуры, которую связывают с вашим именем, якобы фигурируете в этом уголовном деле?

- Я читал в Интернете, слышал по телевизору, что там фигурируют политики и с той, и с другой стороны. Так, сплетни, официально мне никто об этом ничего не говорил.

- Правоохранительные органы не только не предъявляли вам обвинение, но даже не вызывали в качестве свидетеля, например?

- Никто не выходил на меня, никуда меня не приглашал. Я вот от вас только сейчас это слышу.

- А есть ли у вас версия относительно того, почему вы фигурируете в этом деле?

- Я думаю, это политика. Больше даже околополитические процессы. У людей есть желание перевести этот скандал на политическую почву и, я думаю, скрыть настоящих заказчиков преступления.

- А как бы вы объяснили, что ваш телефон якобы был в списке погибшего Ерохина?

- Думаю, поскольку он офицер УБОП, у него там мог быть чей угодно телефон. Правоохранительным органам сегодня легче взять распечатку звонков и проверить, были ли у меня с ним разговоры. Я свой телефон ему лично не давал.

"Зеркало недели"