На Черниговщине задержали россиян, пробравшихся через границу без документов под видом ловли рыбы

Как сообщает Государственная пограничная служба, о появлении на реке Десна в приграничье неизвестных лиц сотрудникам службы сообщили местные жители.

Пограничный патруль проверил информацию и обнаружил на направлении российского села Запесочье и украинского Муравьи 3 человек на лодке, которые осуществляли лов рыбы.

Читайте такжеВ сети появилось видео допроса "украинского диверсанта" Панова

Двое мужчин сообщили, что они являются гражданами России, но документально подтвердить это не могли. Предоставить документы гражданки России смогла только женщина, которая была с ними.

В ходе беседы задержанные сообщили, что они являются жителями поселка Белая Березка Брянской области и что во время рыбалки якобы не заметили, как пересекли линию границы.

В отношении задержанной гражданки соседней страны составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 204-1 КУоАП. Кроме того принято решение о принудительном ее выдворении с запретом въезда на территорию Украины сроком на 3 года. Другие двое граждан задержаны на срок до 3 суток с целью установления личности.