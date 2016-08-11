Пограничники проверяют информацию о пересечении Пановым админграницы с Крымом

Государственная пограничная служба Украины проверяет информацию о пересечении Евгением Пановым административной границы с временно оккупированным Крымом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Мы проверяем всю эту информацию», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины в подготовке теракта в оккупированном Россией Крыму, а также в гибели двух российских силовиков. В ФСБ утверждают, что цель диверсий и терактов - дестабилизация социально-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти.

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В ФСБ заявили, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 7 августа в районе Армянска была выявлена группа диверсантов. При их задержании в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России. На месте столкновения якобы выявлено 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте, боеприпасы, спецсредства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие находящиеся на вооружении специальных подразделений Вооруженных сил Украины, утверждает российская ФСБ.

«Принятыми мерами на территории полуострова Крым ликвидирована агентурная сеть Главного управления разведки Министерства обороны Вооруженных сил Украины. Задержаны лица из числа граждан Украины и Российской Федерации, оказывавшие содействие в подготовке террористических актов, которые дают показания. Одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания», - говорится в документе.

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Кроме того, в ФСБ заявляют, что в ночь на 8 августа спецподразделениями Министерства обороны Украины якобы были совершены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которые предотвратили силовые подразделения ФСБ России и взаимодействующих ведомств.

«Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины. В ходе огневого контакта погиб военнослужащий МО РФ», - говорится в сообщении ФСБ РФ.

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту похищения Панова.