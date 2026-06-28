Дроны по РФ каждую ночь: журналисты побывали внутри засекреченного украинского подразделения

Военные называют свою работу "украинскими санкциями".

На закате над огромным фермерским полем солдаты в полной броне останавливаются на грунтовой дороге и выгружают с грузовика то, что напоминает миниатюрный реактивный самолёт. Этот дрон, произведённый Fire Point, способен пролететь от 1300 до 1900 километров. Украина использовала подобные дроны для неоднократных ударов по НПЗ и складам в глубине России – в том числе по Москве и даже Сибири.

Также по временно оккупированному Крыму – по путям снабжения российских войск, а также по железнодорожным мостам, паромным переправам и нефтеперерабатывающим заводам. Украинская кампания ударов помогла Украине набрать momentum в изнурительной войне на истощение, пишет NPR.

Солдаты на этом фермерском поле, несущие крупные, но легкие дроны Fire Point, входят в состав засекреченной ударной группы – Первого отдельного центра беспилотных систем. Недавно NPR посетил это подразделение во время запуска ударов по российским целям.

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Украинские удары "нанесли врагу серьёзный ущерб"

Военному с позывным "Чарли" – чуть за тридцать, высокий, сдержанный кадровый офицер. По его словам, он своими глазами видел, как стремительно развивающиеся украинские оборонные технологии помогли переломить ход войны с Россией. Он возглавляет это подразделение уже три года – с тех пор, когда украинские дроновые технологии находились на начальном этапе.

"Теперь эти дроновые системы очень эффективны. Нашим силам обороны не хватает крылатых и баллистических ракет, но наши дроны по-настоящему повлияли на ход боевых действий. И нанесли врагу серьёзный ущерб", – заявил он.

Кампания глубоких ударов – это попытка Украины ослабить военную машину Кремля, пока полномасштабная война России длится уже дольше, чем Первая мировая. Ведь переговоры под руководством США о завершении российской войны против Украины зашли в тупик из-за иранской войны.

Командир "Чарли" отмечает, что Украина никогда не полагалась исключительно на иностранную помощь. По его словам, он наблюдает, как его солдаты постоянно осваивают новые технологии, чтобы оставаться на шаг впереди россиян.

"В годы холодной войны шла гонка вооружений между Советским Союзом и Соединёнными Штатами, – подчеркивает он. – Сейчас в этой войне разворачивается другая гонка вооружений – она идёт значительно быстрее и сосредоточена почти исключительно на беспилотных системах: воздушных, морских и наземных дронах".

"Почти время"

Когда небо темнеет, команда "Чарли" вбивает в землю пусковые площадки для нескольких дронов. "Раньше подготовка запуска занимала полдня. Теперь всё происходит намного быстрее. Я сравниваю это с пит-стопом в гонке "Формулы-1"", – отмечает он.

Другой солдат с позывным "Пуш" занимается подготовкой дронов. По его словам, он запускает их практически каждую ночь. "Каждый день мы видим свою работу, её результат – и это нас очень мотивирует. Это лучшая работа в мире. Мы наносим врагу большой урон, и это всё, что нам сейчас нужно", – заявляет Пуш, делая паузу и улыбаясь.

Рядом солдат кладёт ноутбук на один из дронов. Он проверяет маршруты полётов и другие данные. "Почти время", – отмечает "Чарли".

В лунном свете команда в налобных фонарях и инфракрасных очках собирается вокруг мотоциклетного двигателя с кабелем, ведущим к пусковой площадке. Солдат с позывным "Юки" объясняет устройство"

"Нам нужно создать высокую скорость взлёта, чтобы дрон полетел. Вот как мы это делаем".

Солдаты запускают двигатель. Он оглушительно ревёт в три нарастающих волны. Затем – резкий хлопок. Дрон оставляет за собой вспышку огня и уходит в тёмное ночное небо. Запускаются ещё как минимум девять дронов. "Чарли" улыбается после каждого старта.

"Чувство справедливости"

По словам "Чарли", он не может раскрыть, куда летят эти дроны, лишь то, что цели находятся в сотнях километров отсюда, в России или на оккупированных ею украинских территориях. И хоть Россия перехватывает большинство украинских дальнобойных дронов, некоторые прорывают российскую ПВО.

Часть из них поражает промышленные и военные объекты, а также военную логистику и линии снабжения. Главная цель – инфраструктура, связанная с нефтью, – "кровью российской экономики".

При этом Кремль отрицает, что эти удары имеют экономические последствия, хотя в то же время наблюдается снижение выпуска нефтеперерабатывающих заводов. Российские СМИ уже сообщают о введении норм отпуска топлива в Москве и ряде регионов Северной России, а также на части оккупированных украинских территорий.

"Чарли" подтвердил, что его команда участвовала в ударах, поразивших нефтеперерабатывающий завод под Москвой в мае. "Мы испытали чувство справедливости. Потому что жители российской столицы на себе почувствовали то, что каждый день происходит в наших городах", – заявил он.

Быстрый уход после завершения запусков

Команда заканчивает запуск дронов примерно за два часа. Солдаты не задерживаются – даже на этом огромном поле посреди нигде. "Слишком опасно", – отмечает Чарли. Ведь россияне ищут их.

В материале говорится, что Зеленский нередко называет эти дальнобойные удары "украинскими санкциями". "Чарли" и "Юки" также используют это выражение применительно к своим миссиям. Как и Зеленский, они отмечают, что хотят завершения этой войны – но на своих условиях, а не ценой капитуляции Украины перед захватчиком – Россией.

"Вы только что увидели наши санкции в действии. Будем надеяться, что они наконец вынудят Кремль заключить мир, справедливый для Украины", – подытожил "Юки". В кромешной тьме солдаты садятся в машины и уезжают. Они не оставляют на этом фермерском поле никаких следов своей работы. Лишь запах сожжённого топлива, который ещё долго стоит в тёплой ночи.

"Украинцы практически ежедневно способны запускать сотни дальнобойных ударных аппаратов по России, которые наносят реальный существенный ущерб и действительно тревожат Кремль, – заявил директор по инновациям и открытым источникам данных Института изучения войны Джордж Баррос. – Это важный элемент общей украинской стратегии самообороны и завершения войны на условиях, выгодных Украине".

Другие новости об ударах Украины по России

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ во второй раз за месяц ударила по важному для Москвы энергетическому объекту. Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции воздействия на РФ, бойцы "Альфы" СБУ нанесли успешные удары по линейно-производственно-диспетчерской станции "Второво" в Владимирской области РФ.

Кроме того, мы также рассказывали, что в Москве впервые ощутили вкус войны Путина. Жители российской столицы укрывались в подвалах, наблюдали за пожарами в магазинах и находили автомобили, забрызганные токсичным "нефтяным дождем".

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