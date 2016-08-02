Строительство подходов к Керченскому мосту затягивается, СМИ назвали причину

Предполагалось, что за строительство подходов к мосту со стороны оккупированного полуострова будут отвечать "власти" Крыма, которые назначили заказчиком "Крымскую железную дорогу", передает Forbes.

Но в конце 2015 года предприятие перешло в ведение Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), а оно не значится госзаказчиком в ФЦП.

Чтобы назначить конкурс на строительство и выбрать подрядчика, необходимо внести изменения в программу, подтвердил Forbes источник в Росжелдоре и представитель Минэкономразвития. Последний сообщил, что проект изменений в ФЦП направлен в правительство 22 июля.

Читайте такжеЭксперты рассказали, как можно остановить строительство оккупантами Керченского моста

Заместитель руководителя Росжелждора отвечать на вопросы Forbes отказался и через приемную посоветовал обратиться в Минтранс. Представители Минтранса и Минфина на запрос не ответили.

Как сообщал УНИАН, в начале июня строительство Керченского моста в оккупированный Крым прекратили финансировать, последний раз деньги российскому подрядчику, компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, перечисляли в декабре прошлого года.

Также отмечалось, что "Стройгазмонтаж" российского миллиардера Аркадия Ротенберга не может строить мост через Керченский пролив запланированными темпами и инвестировать в закупку дорогостоящего строительного оборудования из-за задержки оплаты выполненных работ.