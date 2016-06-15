Дом тещи заместителя прокурора Львовской области обстреляли из гранатомета - СМИ

09:53, 15 июня 2016
Общество
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В ночь на 15 июня в селе Раливка Самборского района Львовской области неизвестные обстреляли дом, который, по неофициальным данным, принадлежит теще заместителя прокурора Львовской области Мирона Тиховского.

Фото topwar.ru

Как сообщила спикер ГУ Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская, в 2:40 в Самборский отдел полиции поступило сообщение от жителя села Раливка о том, что у местной новостройки были слышны взрывы. На место происшествия выехали следователи, взрывотехники, которые обследовали территорию.

По словам Светланы Добровольской, неизвестные обстреляли недостроенный дом местной жительницы. На расстоянии 200 м от новостройки правоохранители нашли два тубуса от РПГ-22.

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Установлено, что было произведено два выстрела: один - в крышу дома, второй - в землю, в результате чего повреждена кровля дома, пострадавших нет.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

По данным Zaxid.net, обстреляная новостройка зарегистрирована на тещу заместителя прокурора Львовщины Мирона Тиховского.

50-летнего Мирон Тиховский был назначен на должность заместителя прокурора Львовской области в августе 2015 года.

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