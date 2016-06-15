Дом тещи заместителя прокурора Львовской области обстреляли из гранатомета - СМИ

Как сообщила спикер ГУ Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская, в 2:40 в Самборский отдел полиции поступило сообщение от жителя села Раливка о том, что у местной новостройки были слышны взрывы. На место происшествия выехали следователи, взрывотехники, которые обследовали территорию.

По словам Светланы Добровольской, неизвестные обстреляли недостроенный дом местной жительницы. На расстоянии 200 м от новостройки правоохранители нашли два тубуса от РПГ-22.

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Установлено, что было произведено два выстрела: один - в крышу дома, второй - в землю, в результате чего повреждена кровля дома, пострадавших нет.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

По данным Zaxid.net, обстреляная новостройка зарегистрирована на тещу заместителя прокурора Львовщины Мирона Тиховского.

50-летнего Мирон Тиховский был назначен на должность заместителя прокурора Львовской области в августе 2015 года.