Путь Джамалы на Евровидении: как это было (фото, видео)

Также в пятерку лидеров вошли представители Австралии, России, Болгарии и Швеции.

Согласно новым правилам объявления результатов "Евровидения", в этом году в ходе самого шоу не было объявлено, сколько баллов телезрители отдали представителям других стран.

В целом по результатам зрительского голосования больше всего голосов набрал российский исполнитель Сергей Лазарев - 361. Джамале зрители отдали 323 голоса.

Однако в общей сумме по результатам двух этапов голосования украинской певице удалось опередить и австралийку, и россиянина. Набрав в общей сумме 534 балла, Джамала выиграла Евровидение-2016.

Всего в конкурсе принимают участие 42 страны: 18 - в первом полуфинале, и еще 18 – во втором. После двух полуфиналов в итоговой гонке за победу боролись представители 26 стран - по 10 прошедших из каждого полуфинала. Также Швеция как победитель прошлогоднего конкурса и страны "большой пятерки". Сегодня на сцене в Стокгольме выступили артисты из Грузии, Германии, Венгрии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, России, Сербии, Испании, Швеции, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Бельгии, Нидерландов, Украины, Великобритании, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Франции.

В этом году Украину представила Джамала. В финале она выступила под №21. Известность Джамале принес конкурс "Новая волна 2009", который проходил в Юрмале, где она получила гран-при.

32-летняя артистка специально для нацотбора написала песню "1944", на которую ее вдохновил рассказ прабабушки. Именно с этим годом связаны самые тяжелые воспоминания в ее семье. Речь идет о насильственной депортации крымскотатарского народа. А Джамала родилась в семье крымского татарина и армянки.

Песня "1944" получила награду EUROSTORY AWARD 2016 - за лучший строчку в конкурсной песне в этом году. Победителей определяло профессиональное жюри писателей. Жюри таким образом отметило строчку "You think you are gods, but everyone dies" ("Вы считаете себя богами, но все умирают").

Кроме того, еще до финального выступления она получила вторую награду - Marcel Bezencon Award - за лучший вситуп на мнение комментаторов.

Также Джамала рассказывала, что к ней, представившись помощниками президента Петра Порошенко, звонили российские пранкеры Вован и Лексус. Они поинтересовались у певицы, что на самом деле значит текст ее песни "1944". Джамала ответила, что это песня не только о крымских татарах. "Это о боль в этом мире. Это о Холокосте, о геноциде, репрессиях. И открытием фестиваля Евровидение, фестиваля, как говорит мой дедушка - легкомысленной песни, был перформанс от "The Grey People"("Серые люди"), которые показали, как Швеция принимала беженцев. Поэтому "больше, чем вы думаете" - это не про 1944 год, это адресовано всем людям, которые думают о себе как о маленьких царей, что могут управлять судьбами других решать, как им жить и лишать их жизни", - пояснила Джамала.

Как прогнозировали букмекеры, наибольшие шансы на победу в этом году были у представителя России Сергея Лазарева. Джамалу также ждало место в первой 5-ке. Также в пятерке фаворитов были Амир Хаддад из Франции, Франс из Швеции и Деми Им из Австралии. В день проведения конкурса букмекерская контора William Hill обнародовала свежие ставки на финал песенного конкурса "Евровидение-2016", Джамала в нем поднялась с 4 на 3 позицию.

В свою очередь Генеральный директор Национальной телекомпании Украины (НТКУ) "UA:Первый", которая занимается организацией участия украинских представителей в международном песенном конкурсе, Зураб Аласания заявил, что в случае победы на Евровидении-2016 российского певца Сергея Лазарева, Украина откажется от участия в конкурсе в следующем году.

Напомним, первый полуфинал Национального отбора на "Евровидение-2016" состоялся 6 февраля. 13 февраля состоялся второй полуфинал национального отбора. По три участника из двух полуфиналов прошли в финал национального отбора.

Больше всего голосов получили и прошли тогда в финал:

По результатам первого полуфинала – певица Джамала и группы The Hardkiss и Brunettes Shoot Blondes.

По результатам второго полуфинала – группы SunSay, Pur:Pur и «Неангелы».

Стоит вспомнить и то, что в финальном голосовании за кандидатуру представителя Украины приняли участие более 300 тысяч человек, что является рекордом для отборочных конкурсов "Евровидения" в Украине.