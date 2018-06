"Евровидение - 2016": Джамала получила уже вторую награду (фото)

Об этом говорится на официальной странице Джамалы в Facebook.

Читайте такжеВ Стокгольме проходит финал "Евровидения-2016" (прямая трансляция)

"Только что получила премию Marcel Bezencon Award - Best artistic performance (Лучшее выступление) по мнению комментаторов", - сказано в сообщении.

Как известно, накануне ее песня "1944" получила награду EUROSTORY AWARD 2016 - за лучшую строчку в конкурсной песне в этом году. Победителей определяло профессиональное жюри писателей. Жюри таким образом отметило строчку "You think you are gods, but everyone dies" ("Вы считаете себя богами, но все умирают")

В 22:00 сегодня в Стокгольме начался песенный конкурс "Евровидение-2016".

Читайте такжеКаналу LifeNews запретили задать вопрос Джамале в Стокгольме: "Они не журналисты" (видео)

Представительница Украины Джамала выступит с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа, под №21.

После двух полуфиналов в итоговой гонке за победу борются представители 26 стран - по 10 прошедших из каждого полуфинала. А также Швеции как победителя прошлогоднего конкурса и страны "большой пятерки". Сегодня на сцене в Стокгольме выступили артисты из Грузии, Германии, Венгрии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, России, Сербии, Испании, Швеции, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Бельгии, Нидерландов, Украины, Великобритании, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Франции.

Ожидается, что после участников конкурса на сцене "Евровидения" выступит также американский поп-исполнитель Джастин Тимберлейк.

Как прогнозировали букмекеры, наибольшие шансы на победу в этом году у представителя России Сергея Лазарева. Джамалу также ожидает место в первой 5-ке.